Universitario recibe a FC Cajamarca por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el estadio Monumental. Los cremas buscarán reponerse luego del empate 1-1 en el Garcilaso de la Vega ante Cusco FC, donde hubo un penal polémico a favor del equipo local que fue transformado en gol. El cuadro que dirige Javier Rabanal suma cuatro puntos en la tabla y necesita sumar de a tres para mantenerse entre los primeros lugares. Por su parte, Cienciano viene de golear 6-1 a Juan Pablo II y ahora irá por el golpe en un escenario complicado. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO por la jornada 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Universitario vs FC Cajamarca por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs FC Cajamarca por la Liga 1 será Fanatiz.

¿A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca por Liga 1 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:00 p.m.

8:00 p.m. España: 12:00 a.m.

¿Qué canal transmite Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 6:00 p.m. Liga 1 MAX L1 Max Colombia 6:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Ecuador 6:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Argentina 8:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Brasil 8:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Paraguay 8:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Uruguay 8:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Chile 8:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Bolivia 7:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Venezuela 7:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Estados Unidos 7:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

