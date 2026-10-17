Universitario de Deportes enfrentará a Independiente del Valle este domingo 18 de octubre del 2026 por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026 en el Estadio Banco Guayaquil de Quito. El conjunto crema llega a este duelo tras una derrota por 1-0 ante Palmeira en el debut del certamen. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Universitario vs. Independiente del Valle EN VIVO por Copa Libertadores Femenina 2026?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Independiente del Valle EN VIVO por la jornada 2 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026 será transmitido a través de Pluto TV por streaming online. Es importante recalcar que CONMEBOL Libertadores, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

¿A qué hora juega Universitario vs. Independiente del Valle por Liga 1 2026?

El partido de Universitario vs. Independiente del Valle por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 se disputará este domingo 18 del 2026 desde las 7:00 p.m. (hora peruana).

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Bolivia, Venezuela: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. España: 2:00 a.m. del domingo.

Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs. Independiente del Valle por Liga 1 2026

Fecha: Domingo 18 de octubre del 2026.

Domingo 18 de octubre del 2026. Partido: Universitario vs. Independiente del Valle.

Universitario vs. Independiente del Valle. Horario: 7:00 p.m. hora de Lima, Perú.

7:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal: Pluto TV.

Pluto TV. Estadio: Banco Guayaquil de Quito.

¿En qué canal ver Universitario vs. Independiente del Valle por Copa Libertadores Femenina 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Universitario vs. Independiente del Valle por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026 será transmitido EN VIVO por Pluto TV.