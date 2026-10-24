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Universitario de Deportes recibe a Juan Pablo II este sábado 24 de octubre del 2026 por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Monumental. El conjunto crema llega a este duelo tras una reconfortante goleada por 4-1 ante Alianza Atlético y con ánimos de seguir peleando en la parte alta de la tabla de posiciones. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver Universitario vs. Juan Pablo II EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Universitario vs. Juan Pablo II EN VIVO por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Si deseas ver el partido de Universitario vs. Juan Pablo II por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs. Juan Pablo II por la Liga 1 será Fanatiz.
- En Perú: Liga 1 Max
- En Estados Unidos: Fanatiz
- En México: Fanatiz
¿A qué hora juega Universitario vs. Juan Pablo II por Liga 1 2026?
El partido de Universitario vs. Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 se disputará este sábado 24 de octubre del 2026 desde las 9:30 p.m. (hora peruana).
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 9:30 p.m.
- Bolivia, Venezuela: 10:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 11:30 p.m.
- España: 4:30 a.m.
¿Qué canal transmite Universitario vs. Juan Pablo II EN VIVO por Liga 1 2026?
Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs. Juan Pablo II por Liga 1 2026
- Fecha: Sábado 24 de octubre del 2026.
- Partido: Universitario vs. Juan Pablo II
- Horario: 9:30 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: Liga 1 Max.
- Estadio: Monumental.
¿En qué canal ver Universitario vs. Juan Pablo II por Liga 1 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Universitario vs. Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido EN VIVO por Liga 1 Max.
¿Cómo ver Universitario vs. Juan Pablo II por Liga 1 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Universitario vs. Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.
Alineaciones de Universitario vs. Juan Pablo II
- Universitario: Diego Romero, Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Andy Polo, César Inga, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Edison Flores, Gianluca Lapadula, Álex Valera.
- Juan Pablo II: Matías Vega, Hugo Ancajima, Jorge Toledo, Pablo Míguez, Héctor Bazán, Josué Torres, Aron Sánchez, Jack Durán, Nilton Ramírez, Juan Pablo Goicochea y Janio Pósito.