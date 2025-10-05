¿Dónde ver Universitario vs. Juan Pablo II EN VIVO y EN DIRECTO? El conjunto crema recibe a los lambayecanos en el Estadio Monumental por la decimotercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El equipo de Jorge Fossati llega como firme candidato a lograr el título de este certamen.
Para que puedas ver el partido entre Universitario vs. Juan Pablo II, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de ver en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.
¿Dónde ver Universitario vs. Juan Pablo II EN VIVO GRATIS?
El partido de Universitario vs. Juan Pablo II en vivo por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 será transmitido por GOLPERU, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV en todo el Perú. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Qué canales transmiten Universitario vs. Juan Pablo II HOY EN VIVO?
- En Argentina lo pasa: GolTV Latinoamerica
- En Paraguay lo pasa: GolTV Latinoamerica
- En Uruguay lo pasa: GolTV Latinoamerica
- En Chile lo pasa: GolTV Latinoamerica
- En Ecuador lo pasa: GolTV Latinoamerica
- En Venezuela lo pasa: GolTV Latinoamerica
- En Perú lo pasa: GolTV Latinoamerica y Movistar TV App
- En Brasil lo pasa: GolTV Latinoamerica
- En Colombia lo pasa: GolTV Latinoamerica
- En Bolivia lo pasa: GolTV Latinoamerica
- En México lo pasa: GolTV Latinoamerica y Fanatiz
- En Estados Unidos lo pasa: GOLTV, Fanatiz y FuboTV
- En España lo televisa: FuboTV
¿Cómo ver partido Universitario vs. Juan Pablo II en Perú?
El partido de Universitario vs. Juan Pablo II en vivo por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 será transmitido en Perú por GOLPERÚ y Movistar TV App.
¿En dónde televisan partido Universitario vs. Juan Pablo II EN DIRECTO, en España?
El partido de Universitario vs. Juan Pablo II en vivo por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 será transmitido en España por fuboTV.
¿En qué canales ver Universitario vs. Juan Pablo II en México?
El partido de Universitario vs. Juan Pablo II en vivo por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 será transmitido en México por Fanatiz y GolTV Latinoamerica.
¿Cómo ver partido Universitario vs. Juan Pablo II en Estados Unidos?
El partido de Universitario vs. Juan Pablo II en vivo por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 será transmitido en Estados Unidos por GOLTV, Fanatiz y FuboTV.