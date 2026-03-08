Universitario visita a Los Chankas por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el estadio Los Chankas de Andahuaylas.
Los cremas buscarán seguir invictos en el torneo local, y necesitan sumar de a tres para no perderle el rastro al lidertado. El cuadro que dirige Javier Rabanal suma once puntos en la tabla, y está solo por debajo de UTC y Alianza Lima.
A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver Universitario vs Los Chankas EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Universitario vs Los Chankas EN VIVO por la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Si deseas ver el partido de Universitario vs Los Chankas por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.
Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs FC Cajamarca por la Liga 1 será Fanatiz.
¿A qué hora juega Universitario vs Los Chankas por Liga 1 2026?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:30 p.m.
- España: 9:30 p.m.
¿Qué canal transmite Universitario vs Los Chankas EN VIVO por Liga 1 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|3:30 p.m.
|Liga 1 MAX
|L1 Max
|Colombia
|3:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Ecuador
|3:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Argentina
|5:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Brasil
|5:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Paraguay
|5:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Uruguay
|5:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Chile
|5:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Bolivia
|6:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Venezuela
|6:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Estados Unidos
|6:30 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
