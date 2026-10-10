Universitario de Deportes visita a FBC Melgar este sábado 10 de octubre del 2026 por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Monumental. El conjunto crema llega a este duelo tras la destitución de Héctor Cúper como entrenador del primer equipo; con el retorno de Fabián Bustos buscarán corregir el sendero del club. Por su lado, necesitan de esta victoria para seguir aspirando al campeonato. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver Universitario vs. FBC Melgar EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Universitario vs. FBC Melgar EN VIVO por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Si deseas ver el partido de Universitario vs. FBC Melgar por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs. FBC Melgar por la Liga 1 será Fanatiz.
- En Perú: Liga 1 Max
- En Estados Unidos: Fanatiz
- En México: Fanatiz
¿A qué hora juega Universitario vs. FBC Melgar por Liga 1 2026?
El partido de Universitario vs. FBC Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 se disputará este sábado 10 de octubre del 2026 desde las 7:00 p.m. (hora peruana).
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela: 8:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 9:00 p.m.
- España: 2:00 a.m. del domingo.
¿Qué canal transmite Universitario vs. FBC Melgar EN VIVO por Liga 1 2026?
|País
|Horario
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Colombia
|7:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Ecuador
|7:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Bolivia
|8:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Chile
|9:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Venezuela
|8:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Argentina
|9:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Brasil
|9:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Paraguay
|9:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Uruguay
|9:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|México
|6:00 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
|Estados Unidos
|8:00 p.m. ET
|Fanatiz
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs. FBC Melgar por Liga 1 2026
- Fecha: Sábado 10 de octubre del 2026.
- Partido: Universitario vs. FBC Melgar
- Horario: 7:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: Liga 1 Max.
- Estadio: Monumental de Lima.
¿En qué canal ver Universitario vs. FBC Melgar por Liga 1 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Universitario vs. FBC Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido EN VIVO por Liga 1 Max.
¿Cómo ver Universitario vs. FBC Melgar por Liga 1 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Universitario vs. FBC Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.
Alineaciones de Universitario vs. FBC Melgar
- Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jairo Concha, Jorge Murrugarra, Piero Quispe, César Inga; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.
- FBC Melgar: Jorge Cabezudo; Matías Lazo, Juan Escobar, Leonel González, Nelson Cabanillas; Cristian Bordacahar, Horacio Orzán, Kevin Minda, Matías Zegarra; Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta.