Por Redacción EC

visita a este domingo 19 de abril del 2026 por la jornada 11 del Torneo Apertura de la en el Estadio Monumental de la UNSA. Los ‘cremas’ llegan a este duelo con la obligación de ganar para seguir aspirando al primer trofeo del año. Por su parte, el cuadro arequipeño busca una nueva victoria de local. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Universitario vs. Melgar EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Melgar EN VIVO por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Universitario vs. Melgar por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs ADT por la Liga 1 será Fanatiz.

  • En Perú: Liga 1 Max
  • En Estados Unidos: Fanatiz
  • En México: Fanatiz
Universitario de Deportes.
Universitario de Deportes.

¿A qué hora juega Universitario vs. Melgar por Liga 1 2026?

El partido de Universitario vs. Melgar por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 5:15 PM de Perú este domingo 19 de abril del 2026.

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:15 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 5:15 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:15 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:15 p.m.
  • España: 11:15 p.m.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Melgar EN VIVO por Liga 1 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú5:15 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Colombia5:15 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Ecuador5:15 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Argentina7:15 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Brasil7:15 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Paraguay7:15 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Uruguay7:15 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Chile7:15 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Bolivia6:15 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Venezuela6:15 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
México4:15 p.m.FanatizFanatiz
Estados Unidos6:15 p.m.FanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs. Melgar por Liga 1 2026

  • Fecha: Domingo 19 de abril del 2026.
  • Partido: Universitario vs. Melgar
  • Horario: 5:15 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: Liga 1 Max.
  • Estadio: Monumental de la UNSA.
Universitario derrotó 1-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. (Foto: Fernando Sangama)
Universitario derrotó 1-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. (Foto: Fernando Sangama)

¿En qué canal ver Universitario vs. Melgar por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Universitario vs. Melgar por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Universitario vs. Melgar por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Universitario vs. Melgar por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.

Alineaciones de Universitario vs. Melgar

  • Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, César Inga; Andy Polo, José Carabalí, Jesús Castillo, Miguel Silveira, Jairo Concha; Edison Flores y Álex Valera.
  • Melgar: Carlos Cáceda; Matías Lazo, Juan Escobar, Alec Deneumostier, Nelson Cabanillas; Walter Tandazo, Javier Salas, Giancarlos García, Nicolás Quagliata; Lautaro Guzmán, Jhonny Vidales.

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