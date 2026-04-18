Universitario de Deportes visita a Melgar este domingo 19 de abril del 2026 por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Monumental de la UNSA. Los ‘cremas’ llegan a este duelo con la obligación de ganar para seguir aspirando al primer trofeo del año. Por su parte, el cuadro arequipeño busca una nueva victoria de local. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Universitario vs. Melgar EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Melgar EN VIVO por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Universitario vs. Melgar por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs ADT por la Liga 1 será Fanatiz.

En Perú: Liga 1 Max

En Estados Unidos: Fanatiz

En México: Fanatiz

Universitario de Deportes.

¿A qué hora juega Universitario vs. Melgar por Liga 1 2026?

El partido de Universitario vs. Melgar por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 5:15 PM de Perú este domingo 19 de abril del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:15 p.m.

4:15 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 5:15 p.m.

5:15 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:15 p.m.

6:15 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:15 p.m.

7:15 p.m. España: 11:15 p.m.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Melgar EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 5:15 p.m. Liga 1 Max L1 Max Colombia 5:15 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Ecuador 5:15 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Argentina 7:15 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Brasil 7:15 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Paraguay 7:15 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Uruguay 7:15 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Chile 7:15 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Bolivia 6:15 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Venezuela 6:15 p.m. Liga 1 Max Fanatiz México 4:15 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 6:15 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs. Melgar por Liga 1 2026

Fecha : Domingo 19 de abril del 2026.

: Domingo 19 de abril del 2026. Partido : Universitario vs. Melgar

: Universitario vs. Melgar Horario : 5:15 p.m. hora de Lima, Perú.

: 5:15 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Monumental de la UNSA.

Universitario derrotó 1-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. (Foto: Fernando Sangama)

¿En qué canal ver Universitario vs. Melgar por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Universitario vs. Melgar por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Universitario vs. Melgar por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Universitario vs. Melgar por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.

Alineaciones de Universitario vs. Melgar

Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, César Inga; Andy Polo, José Carabalí, Jesús Castillo, Miguel Silveira, Jairo Concha; Edison Flores y Álex Valera.

Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, César Inga; Andy Polo, José Carabalí, Jesús Castillo, Miguel Silveira, Jairo Concha; Edison Flores y Álex Valera. Melgar: Carlos Cáceda; Matías Lazo, Juan Escobar, Alec Deneumostier, Nelson Cabanillas; Walter Tandazo, Javier Salas, Giancarlos García, Nicolás Quagliata; Lautaro Guzmán, Jhonny Vidales.