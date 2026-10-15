Universitario de Deportes enfrentará a Palmeiras este jueves 15 de octubre del 2026 por la fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026 en el Estadio Banco Guayaquil de Quito. El conjunto crema llega al debut del certamen internacional con la ilusión de clasificar a la siguiente ronda frente a rivales de jerarquía. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Universitario vs. Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores Femenina 2026?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Palmeiras EN VIVO por la jornada 1 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026 será transmitido a través de Pluto TV por streaming online. Es importante recalcar que CONMEBOL Libertadores, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

¿A qué hora juega Universitario vs. Palmeiras por Liga 1 2026?

El partido de Universitario vs. Palmeiras por la fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 se disputará este jueves 15 del 2026 desde las 7:00 p.m. (hora peruana).

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Bolivia, Venezuela: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. España: 2:00 a.m. del domingo.

Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs. Palmeiras por Liga 1 2026

Fecha: Jueves 15 de octubre del 2026.

Jueves 15 de octubre del 2026. Partido: Universitario vs. Palmeiras.

Universitario vs. Palmeiras. Horario: 7:00 p.m. hora de Lima, Perú.

7:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal: Pluto TV.

Pluto TV. Estadio: Banco Guayaquil de Quito.

¿En qué canal ver Universitario vs. Palmeiras por Copa Libertadores Femenina 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Universitario vs. Palmeiras por la fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026 será transmitido EN VIVO por Pluto TV.