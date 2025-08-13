¿Dónde ver Universitario vs. Palmeiras EN VIVO y EN DIRECTO? Peruanos y brasileños, medirán fuerzas este jueves 14 de agosto en el Estadio Monumental para optar por un cupo para los cuartos de final de Copa Libertadores 2025.

El conjunto dirigido por Jorge Fossati irá por la gesta ante el tres veces campeón del certamen, y uno de los favoritos para consagrarse con el título en esta edición.

Los canales que transmiten el partido entre Universitario y Palmeiras, fueron oficializados por la misma Conmebol, y aquí te contaremos todos los detalles y dónde podrás ver el partido de octavos según tu país o región.

¿Dónde ver Universitario vs. Palmeiras EN VIVO GRATIS?

El partido de Universitario vs. Palmeiras en vivo por los octavos de final de la Copa Libertadores, será transmitido por el canal de ESPN 2 y Disney+ en todo el Perú. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Universitario vs. Palmeiras HOY EN VIVO?