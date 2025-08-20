¿Dónde ver Universitario vs. Palmeiras EN VIVO y EN DIRECTO? Ambos clubes se verán las caras por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, desde el Allianz Parque de Sao Paulo.

El conjunto dirigido por Jorge Fossati cayó por 4 a 0 en el partido inicial e irá en busca de un buen cierre en el certamen internacional.

Los canales que transmiten el partido entre Universitario y Palmeiras, fueron oficializados por la misma Conmebol, y aquí te contaremos todos los detalles y dónde podrás ver el partido de octavos según tu país o región.

¿Dónde ver Universitario vs. Palmeiras EN VIVO GRATIS?

El partido de Universitario vs. Palmeiras en vivo por los octavos de final de la Copa Libertadores, será transmitido por el canal de ESPN 5 y Disney+ en todo el Perú. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Universitario vs. Palmeiras HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: FOX Sports 2 y Disney+

En Brasil lo pasa: Zapping, Claro TV, ESPN y Disney+

En Paraguay lo pasa: ESPN 5 y Disney+

En Uruguay lo pasa: ESPN 5 y Disney+

En Chile lo pasa: ESPN 5 y Disney+

En Ecuador lo pasa: ESPN 5 y Disney+

En Venezuela lo pasa: ESPN 5 y Disney+

En Perú lo pasa: ESPN 5 y Disney+

En Colombia lo pasa: ESPN 5 y Disney+

En Bolivia lo pasa: ESPN 5 y Disney+

En México lo pasa: Disney+