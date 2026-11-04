Universitario de Deportes recibe a Sport Boys este miércoles 4 de noviembre del 2026 por la pendiente fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Monumental. El conjunto crema llega a este duelo tras la goleada 3-0 sobre Juan Pablo II; este duelo podría poner a la ‘U’ como líder indiscutible del Clausura. Por su lado, el conjunto ‘rosado’ buscará una épica victoria en terreno enemigo. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver Universitario vs. Sport Boys EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Universitario vs. Sport Boys EN VIVO por la pendiente jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Si deseas ver el partido de Universitario vs. Sport Boys por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs. Sport Boys por la Liga 1 será Fanatiz.
- En Perú: Liga 1 Max
- En Estados Unidos: Fanatiz
- En México: Fanatiz
¿A qué hora juega Universitario vs. Sport Boys por Liga 1 2026?
El partido de Universitario vs. Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 se disputará este miércoles 4 de noviembre del 2026 desde las 8:30 p.m. (hora peruana).
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 8:30 p.m.
- Bolivia, Venezuela: 9:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 10:30 p.m.
- España: 3:30 a.m. del jueves.
¿Qué canal transmite Universitario vs. Sport Boys EN VIVO por Liga 1 2026?
|País
|Horario
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|8:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Colombia
|8:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Ecuador
|8:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Bolivia
|9:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Chile
|10:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Venezuela
|9:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Argentina
|10:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Brasil
|10:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Paraguay
|10:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Uruguay
|10:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|México
|7:30 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
|Estados Unidos
|9:30 p.m. ET
|Fanatiz
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs. Sport Boys por Liga 1 2026
- Fecha: Miércoles 4 de noviembre del 2026.
- Partido: Universitario vs. Sport Boys.
- Horario: 8:30 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: Liga 1 Max.
- Estadio: Monumental de Lima.
¿En qué canal ver Universitario vs. Sport Boys por Liga 1 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Universitario vs. Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido EN VIVO por Liga 1 Max.
¿Cómo ver Universitario vs. Sport Boys por Liga 1 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Universitario vs. Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.
Alineaciones de Universitario vs. Sport Boys
- Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Edison Flores, Andy Polo, César Inga; Alex Valera y Gianluca Lapadula.
- Sport Boys: Diego Melián; Emilio Saba, Carlos Zambrano, Hansell Riojas, Mathias Llontop; Christian Cueva, Federico Illanes, Jostin Alarcón, Oslimg Mora; Luis Urruti y Pablo Erustes.