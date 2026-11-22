Universitario visita a Sport Huancayo por la jornada 17 del Torneo Clausura de Liga 1 desde el estadio IPD Huancayo. El partido se jugará este domingo 22 de noviembre del 2026 a partir de las 3:30 PM. En la última fecha del torneo regular, ambos clubes necesitan una victoria para consagrarse con el segundo campeonato del año y acceder a la gran final donde Alianza Lima espera. ¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de Universitario vs. Sport Huancayo? Liga 1 Max transmite el partido en Perú por cable y DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max por streaming online. A continuación, te dejaremos la guía de canales en Perú, Sudamérica, etc, para que no te pierdas ni un solo detalle de este partidazo en el Monumental.

Universitario vs. Sport Huancayo. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

¿En qué canal TV transmiten Universitario vs. Sport Huancayo EN VIVO por Torneo Clausura?

El partido entre Universitario vs. Sport Huancayo será transmitido por Liga 1 MAX para todo el Perú. Y DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max lo transmiten por streaming.

Por otro lado, en México, el partido de Universitario vs. Sport Huancayo lo transmite Fanatiz, al igual que en Estados Unidos y resto de Sudamérica. Esta plataforma la podrás ver ONLINE desde su app o sitio web.

¿Dónde ver TV ONLINE, Universitario vs. Sport Huancayo por Torneo Clausura 2026?

La transmisión ONLINE del partido de Universitario vs. Sport Huancayo será a través de DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max en Perú, mientras que en México, Estados Unidos y resto de Sudamérica va por Fanatiz.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Huancayo HOY por Torneo Clausura 2026?

El partido de Universitario vs. Sport Huancayo por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 empieza a las 3:30 PM (hora de Perú) y 5:30 PM (hora argentina) este domingo 22 de noviembre del 2026 en el estadio IPD Huancayo.

¿Cuándo juega Universitario vs. Sport Huancayo por Torneo Clausura 2026?

El partido entre Universitario vs. Sport Huancayo se jugará este domingo 22 de noviembre del 2026 en el estadio IPD Huancayo.