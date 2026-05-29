Universitario de Deportes recibe a Sport Huancayo este sábado 30 de mayo del 2026 por la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Monumental. Los ‘cremas’ llegan a este duelo tras igualar sin goles en su visita a CD Moquegua y necesitan sumar tres puntos para mantenerse entre los primeros lugares del certamen. Por su parte, el ‘Rojo Matador’ está complicado con el descenso y le urge conseguir un buen resultado en Lima. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO por la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Universitario vs Sport Huancayo por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs Sport Huancayo por la Liga 1 será Fanatiz.

En Perú: Liga 1 Max

En Estados Unidos: Fanatiz

En México: Fanatiz

Revisa qué canales transmiten el partido de Universitario vs Sport Huancayo y los horarios para ver el compromiso por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1.

¿A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo por Liga 1 2026?

El partido de Universitario vs Sport Huancayo por la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 8:00 PM de Perú este sábado 30 de mayo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia, Chile, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 3:00 a.m. del domingo.

¿Qué canal transmite Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 8:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Colombia 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Ecuador 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Argentina 10:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Brasil 10:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Paraguay 10:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Uruguay 10:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Chile 9:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Bolivia 9:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Venezuela 9:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz México 7:00 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 9:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs Sport Huancayo por Liga 1 2026

Fecha : Sábado 30 de mayo del 2026.

: Sábado 30 de mayo del 2026. Partido : Universitario vs Sport Huancayo

: Universitario vs Sport Huancayo Horario : 8:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 8:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Monumental.

¿En qué canal ver Universitario vs Sport Huancayo por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Universitario vs Sport Huancayo por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Universitario vs Sport Huancayo por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Universitario vs Sport Huancayo por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.

Alineaciones de Universitario vs Sport Huancayo

Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

Miguel Vargas; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera. Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Jeremy Rostaing, Jiimy Valoyes, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles; Ricardo Salcedo, Javier Sanguinetti, Isaís Luján, Piero Magallanes; Franco Caballero y Ronal Huaccha.