Cómo puedo ver por TV gratis Universitario vs Cristal y a qué hora juegan por el Torneo Apertura 2026

visita a por la fecha 4 del Torneo Apertura de la en el Estadio Alberto Gallardo este sábado 21 de febrero. Los cremas encaran este partido luego de si victoria ante Cienciano en el Monumental y decididos a tumbarse a un rival directo en la lucha por el título nacional. El equipo de Javier Rabanal llega descansado, en buenas condiciones e invicto, y buscará tres puntos claves que lo acerquen a los líderes del torneo. Por su parte, Cristal llega a este duelo con la confianza de haber sumado de visita ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores y decidido a sumar ante el tricampeón peruano. Los celestes deberán dosificar energías para hacer un gran partido. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Universitario vs Cristal EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Universitario vs Cristal EN VIVO por la jornada 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Universitario vs Cristal por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en México y Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs Cristal por la Liga 1 será Fanatiz.

Revisa qué canales transmiten el partido de Universitario vs Cristal y los horarios para ver el partido por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo.
¿A qué hora juega Universitario vs Cristal por Liga 1 2026?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 3:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 4:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 5:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 6:00 p.m.
  • España: 10:00 p.m.

¿Qué canal transmite Universitario vs Cristal EN VIVO por Liga 1 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú4:00 p.m.Liga 1 MAXL1 Max
Colombia4:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Ecuador4:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Argentina6:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Brasil6:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Paraguay6:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Uruguay6:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Chile6:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Bolivia5:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Venezuela5:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
México3:00 p.m.FanatizFanatiz
Estados Unidos5:00 p.m.FanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs Cristal por Liga 1 2026

  • Fecha: Sábado 21 de febrero del 2026
  • Partido: Universitario vs Cristal
  • Horario: 4:00 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: Liga 1 Max.
  • Estadio: Alberto Gallardo.

¿En qué canal ver Universitario vs Crista por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Universitario vs Cristal por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Qué canal TV transmite Universitario vs Cristal por Liga 1 2026 en México?

En México, el partido de Universitario vs Cristal por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.

¿Cómo ver Universitario vs Cristal por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Universitario vs Cristal por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.

