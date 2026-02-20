Cómo puedo ver por TV gratis Universitario vs Cristal y a qué hora juegan por el Torneo Apertura 2026

Universitario visita a Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Alberto Gallardo este sábado 21 de febrero. Los cremas encaran este partido luego de si victoria ante Cienciano en el Monumental y decididos a tumbarse a un rival directo en la lucha por el título nacional. El equipo de Javier Rabanal llega descansado, en buenas condiciones e invicto, y buscará tres puntos claves que lo acerquen a los líderes del torneo. Por su parte, Cristal llega a este duelo con la confianza de haber sumado de visita ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores y decidido a sumar ante el tricampeón peruano. Los celestes deberán dosificar energías para hacer un gran partido. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Universitario vs Cristal EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Universitario vs Cristal EN VIVO por la jornada 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Universitario vs Cristal por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en México y Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs Cristal por la Liga 1 será Fanatiz.

Revisa qué canales transmiten el partido de Universitario vs Cristal y los horarios para ver el partido por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo.

¿A qué hora juega Universitario vs Cristal por Liga 1 2026?

¿Qué canal transmite Universitario vs Cristal EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 4:00 p.m. Liga 1 MAX L1 Max Colombia 4:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Ecuador 4:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Argentina 6:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Brasil 6:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Paraguay 6:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Uruguay 6:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Chile 6:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Bolivia 5:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Venezuela 5:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max México 3:00 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 5:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

