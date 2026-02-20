Cómo puedo ver por TV gratis Universitario vs Cristal y a qué hora juegan por el Torneo Apertura 2026

Universitario visita a Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Alberto Gallardo este sábado 21 de febrero. Los cremas encaran este partido luego de si victoria ante Cienciano en el Monumental y decididos a tumbarse a un rival directo en la lucha por el título nacional. El equipo de Javier Rabanal llega descansado, en buenas condiciones e invicto, y buscará tres puntos claves que lo acerquen a los líderes del torneo. Por su parte, Cristal llega a este duelo con la confianza de haber sumado de visita ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores y decidido a sumar ante el tricampeón peruano. Los celestes deberán dosificar energías para hacer un gran partido. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver Universitario vs Cristal EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Universitario vs Cristal EN VIVO por la jornada 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Si deseas ver el partido de Universitario vs Cristal por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.
Luego, en México y Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs Cristal por la Liga 1 será Fanatiz.
¿A qué hora juega Universitario vs Cristal por Liga 1 2026?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 3:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 4:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 5:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 6:00 p.m.
- España: 10:00 p.m.
¿Qué canal transmite Universitario vs Cristal EN VIVO por Liga 1 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|4:00 p.m.
|Liga 1 MAX
|L1 Max
|Colombia
|4:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Ecuador
|4:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Argentina
|6:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Brasil
|6:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Paraguay
|6:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Uruguay
|6:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Chile
|6:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Bolivia
|5:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Venezuela
|5:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|México
|3:00 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
|Estados Unidos
|5:00 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
- Fecha: Sábado 21 de febrero del 2026
- Partido: Universitario vs Cristal
- Horario: 4:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: Liga 1 Max.
- Estadio: Alberto Gallardo.
