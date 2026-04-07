Universitario de Deportes visita a Deportes Tolima este martes 8 de abril del 2026 en el Estadio Manuel Murillo Toro por la fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Javier Rabanal debutan en el certamen internacional con los ánimos a tope tras la victoria ante su clásico rival Alianza Lima. A continuación, te mostramos en qué canales ver el partido y dónde verlo ONLINE.
¿Dónde ver Universitario vs. Tolima EN VIVO por la fecha 1 de Copa Libertadores?
La transmisión del partido entre Universitario vs. Tolima EN VIVO por la fecha 1 del Grupo B de Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.
Si deseas ver el partido de Universitario vs. Tolima por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV.
Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs. Tolima por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.
¿A qué hora juega Universitario vs. Tolima por Copa Libertadores?
¿Qué canal transmite Universitario vs. Tolima EN VIVO por Copa Libertadores?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|9:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|9:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|9:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|11:00 p.m.
|FOX Sports
|Disney+ Premium
|Brasil
|11:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|11:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|11:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|11:00 p.m.
|ESPN Premium y Chilevisión
|Disney+ Premium
|Bolivia
|10:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|10:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|8:00 p.m.
|---
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|10:00 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs. Tolima por Copa Libertadores
¿En qué canal ver Universitario vs. Tolima por Copa Libertadores en Perú?
En Perú, el partido de Universitario vs. Tolima por la fecha 1 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN y Disney+ Premium.
¿Cómo ver Universitario vs. Tolima por Copa Libertadores en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Universitario vs. Tolima por la fecha 1 de la Copa Libertadores lo transmite fuboTV y beIN Sports.
¿Qué canal pasa Universitario vs. Tolima por Copa Libertadores en Argentina?
En Argentina, el partido de Universitario vs. Tolima por la fecha 1 de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports y Disney+ Premium.
Alineaciones de Universitario vs. Tolima
- Universitario: Miguel Vargas; Matías Di Benedetto, Williams Riveros, Caín Fara; José Carabalí, Jairo Concha, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Andy Polo; Alex Valera y Edison Flores.
- Tolima: Neto Volpi; Hernández, Pedrozo, Rovira, Mera; Arrieta, Guzmán; Torres Patino, Sandoval, González; Parra Osorio.