¡Una nueva edición de la Noche Crema ya está aquí! Universitario de Deportes se medirá ante Universidad de Chile en la presentación del plantel oficial ante la hinchada en el Estadio Monumental.

Con Jesús Rabanal en la dirección técnica y todos los fichajes ya involucrados en la pretemporada, la ‘U’ irá en busca del tetracampeonato de la Liga 1 y una actuación histórica en la Copa Libertadores 2026.

A continuación, te mostramos a detalles los canales que transmiten el partido y dónde podrás verlo ONLINE.

Canales de transmisión para ver el partido de Universitario vs. U. de Chile por la Noche Crema 2026. Repasa dónde ver el amistoso ONLINE.| Foto: Twitter

¿Dónde ver Universitario vs. U. de Chile EN VIVO por Noche Crema 2026?

La transmisión del partido entre Universitario y U. de Chile EN VIVO por Noche Crema 2026 será transmitido por señal abierta a través de TV Perú (Canal 7)

Para ver el partido de U vs. U. de Chile por Noche Crema 2026 por streaming, tienes las opciones de Movistar Play, Zapping, Claro TV, y sintonizar TV Perú.

¿A qué hora juega Universitario vs. U. de Chile por Noche Crema 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:45 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador: 8:45 p.m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:45 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:45 p.m.

España: 1:45 a.m. del domingo

¿En qué canal ver Universitario vs. U. de Chile por Noche Crema 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Universitario vs. U. de Chile por la Noche Crema 2026 lo transmite TV Perú por señal televisiva, y Radio Nacional por el dial 103.9 FM.

Alineaciones de Universitario vs. U. de Chile

Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

U. de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Lucas Romero, Charles Aránguiz; Eduardo Vargas, Javier Altamirano y Lucas Assadi; y Octavio Rivero.

¿Dónde juega Universitario vs. U. de Chile por Noche Crema 2026?

El partido de Universitario y Universidad de Chile por la Noche Crema 2026 se jugará en el estadio Monumental, un recinto deportivo ubicado en el distrito de Ate (Lima) con capacidad para albergar a 80 mil espectadores.

Universitario vs. U. de Chile: apuestas

La “U” llega tras disputar dos amistosos, cayendo 1-0 ante Sport Boys y ganando 3-2 frente a Melgar, con destacados goles de Matías Di Benedetto, Jairo Concha y Edison Flores. Entre los fichajes más resonantes para esta nueva temporada se encuentran el mediocampista brasileño Miguel Silveira Do Santos, y el extremo o mediapunta Lisandro Alzugaray, considerado una de las mejores incorporaciones del mercado.

