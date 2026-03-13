Universitario recibe a UTC por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el estadio Monumental de Ate, este sábado 14 de marzo.

Los cremas perdieron su invicto antes Los Chankas y necesitan reecontrarse con la victoria ante su gente. El cuadro que dirige Javier Rabanal suma once puntos en la tabla y ocupa la cuarta posición. Por su lado, el conjunto cajamarquino, en la tercera casilla, buscará acercarse al liderato.

A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Universitario vs UTC EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Universitario vs UTC EN VIVO por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Universitario vs UTC por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs FC Cajamarca por la Liga 1 será Fanatiz.

Con doblete de Alex Valera, Universitario ser trajo un tremendo triunfo ante UTC. (Universitario)

¿A qué hora juega Universitario vs UTC por Liga 1 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:30 p.m.

10:30 p.m. España: 2:30 a.m.

¿Qué canal transmite Universitario vs UTC EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 8:30 p.m. Liga 1 MAX L1 Max Colombia 8:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max Ecuador 8:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max Argentina 10:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max Brasil 10:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max Paraguay 10:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max Uruguay 10:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max Chile 10:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max Bolivia 9:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max Venezuela 9:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max Estados Unidos 9:30 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs UTC por Liga 1 2026

Fecha : Sábado 14 de marzo del 2026

: Sábado 14 de marzo del 2026 Partido : Universitario vs UTC

: Universitario vs UTC Horario : 8:30 p.m. hora de Lima, Perú.

: 8:30 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Monumental de Ate

¿En qué canal ver Universitario vs UTC por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Universitario vs UTC por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Universitario vs UTC por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Universitario vs UTC por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.