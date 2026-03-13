Universitario recibe a UTC por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el estadio Monumental de Ate, este sábado 14 de marzo.
Los cremas perdieron su invicto antes Los Chankas y necesitan reecontrarse con la victoria ante su gente. El cuadro que dirige Javier Rabanal suma once puntos en la tabla y ocupa la cuarta posición. Por su lado, el conjunto cajamarquino, en la tercera casilla, buscará acercarse al liderato.
A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver Universitario vs UTC EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Universitario vs UTC EN VIVO por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Si deseas ver el partido de Universitario vs UTC por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.
Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs FC Cajamarca por la Liga 1 será Fanatiz.
¿A qué hora juega Universitario vs UTC por Liga 1 2026?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 8:30 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:30 p.m.
- España: 2:30 a.m.
¿Qué canal transmite Universitario vs UTC EN VIVO por Liga 1 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|8:30 p.m.
|Liga 1 MAX
|L1 Max
|Colombia
|8:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Ecuador
|8:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Argentina
|10:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Brasil
|10:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Paraguay
|10:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Uruguay
|10:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Chile
|10:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Bolivia
|9:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Venezuela
|9:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Estados Unidos
|9:30 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs UTC por Liga 1 2026
- Fecha: Sábado 14 de marzo del 2026
- Partido: Universitario vs UTC
- Horario: 8:30 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: Liga 1 Max.
- Estadio: Monumental de Ate
¿En qué canal ver Universitario vs UTC por Liga 1 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Universitario vs UTC por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.
¿Cómo ver Universitario vs UTC por Liga 1 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Universitario vs UTC por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.