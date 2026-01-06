Gustavo Dulanto y la nueva contratación del Sporting Cristal, Cristiano da Silva defenderán camisetas de clubes distintos en esta temporada de la Liga 1 Te Apuesto 2026, sin embargo cada vez que se encuentren no evitarán darse un abrazo fraterno.

Ambos jugadores fueron compañeros en el Sheriff Tiraspol de Moldavia, y formaron parte de aquel equipo que sorprendió al Real Madrid en la Champions League del 2021, cuando lo vencieron por 2-1 en su propia casa.

Aquel Real Madrid contaba nada menos que con figuras como Karim Benzema, Casemiro, Luka Modric, David Alaba, Vinícius Junior, entre otros.

Cinco años después, Dulanto y Da Silva se reencontraron en Lima y no desperdiciaron la ocasión para tomarse una fotografía juntos recordando aquel momento épico en el Santiago Bernabéu.

“Bom te ver papi”, escribió Dulanto, tras subir la imagen en sus redes sociales.

Cristiano da Silva fue anunciado como nuevo refuerzo de Sporting Cristal y ya se unió al club rimense para la pretemporada 2026.

Por su parte, que Gustavo Dulanto cambiará de equipo luego de no continuar en ADT de Tarma. Universitario de Deportes, club dueño de su pase, acordó su préstamo al Sport Boys del Callao.

De esta manera, Dulanto sumará una nueva experiencia en la Liga 1, certamen en el que enfrentará a su excompañero de Sheriff, en un cruce que remite a una de las gestas más inesperadas de la historia reciente de la Champions League.