Conforme a los criterios de Saber más

Las pistas chalacas de su amado Callao fueron testigos de sus primeros pasos detrás de un balón. Lo disfrutaron cuando ya sabía dominar. También lo extrañaron las veces que no podía jugar porque debía ayudar a papá en la combi o a mamá vendiendo comida. Hubo ambiente festivo cuando entró a la escuela formativa de Sporting Cristal y tristeza el día en que pensó seriamente en dejar el fútbol. Edhu Oliva –o Yamir, como lo conocen en su barrio- tiene 24 años, pero una vida llena de pruebas. Hoy, tras sus primeros meses en Alianza Lima, siente que el fútbol está recompensando su esfuerzo. El título y la selección peruana son sus objetivos. Pero mientras tanto disfruta del club y de jugar al lado de Jefferson Farfán, su ídolo.

-¿Qué significa para ti estar en Alianza Lima?

Una sensación muy importante. Es un orgullo para mí y mi familiar estar acá. Mi sueño desde niño siempre ha sido estar en un equipo grande.

-¿Cómo has vivido estos primeros meses en el club?

Me ha cambiado la vida completamente. Estar en un equipo grande te mueve todo. Me siento demasiado contento en jugar por Alianza y eso me motiva a dar lo mejor cada día.

-¿Esperabas el llamado de Alianza Lima a fines del 2020?

La verdad no. Antes de que termine el campeonato pasado ya me habían llamado de varios clubes, pero no Alianza. José Bellina (NdR: Gerente deportivo del club) se comunica conmigo y no lo pensé dos veces.

-¿Por qué aceptaste jugar en Alianza Lima cuando se suponía que iba a jugar Segunda y no te quedaste con alguna propuesta de algún club de Primera?

Más allá de que me interesó el proyecto que me mostraron, Alianza atrae por su grandeza y su historia. Cuando me llamaron conversé con mi familia, con las personas que me asesoran y decidí lo que considero es mejor para mí y mi futuro.

-Debutaste en Sporting Cristal, uno de los tres grandes del fútbol peruano, pero estuviste solo una temporada, ¿qué pasó?

Yo estaba buscando jugar, tener minutos, demostrar mis condiciones. Me dijeron que había la posibilidad de ser prestado a la San Martín y acepté el reto. Yo he sufrido mucho para llegar al fútbol y necesitaba mostrarme.

-El año pasado, estando en San Martín, fuiste convocado a la selección peruana para un microciclo. Ahora en Alianza Lima, ¿cuál es tu objetivo?

Mi primer objetivo es ser campeón con Alianza Lima. Ganar todo. Pero también me he propuesto llegar a la selección mayor, consolidarme y llegar al fútbol extranjero.

Edhu y la alegría de un nuevo entrenamiento. (Foto: Alianza Lima)

-¿Cómo viviste el debut de Alianza en la Liga 1 ante Cusco FC?

Feliz porque también fue mi debut en el club. Pero me sentí fatigado porque no tuvimos tiempo de entrenamiento. Las cosas cambiaron de un día para otro y tuvimos que debutar sin haber hecho pretemporada. Con el pasar de los partidos estamos logrando lo que quiere el profesor Carlos Bustos.

-En ese partido, tras el penal que le cometen a Sebastián Gonzáles, se escucha al profesor Bustos pedirte que te encargues pero el que lo hizo fue José Manzaneda, ¿qué pasó?

José estaba cerca del jugador que tenía el balón y lo pidió. La verdad es que no nos vamos a poner a pelear en medio de un partido por un penal o quién convierte el gol. Lo importante es que el equipo gane. Nosotros somos una familia, un grupo muy unido.

-¿Alianza Lima está para pelear el título esta temporada?

Claro que sí. He escuchado a bastante gente decir que se armó un equipo para jugar en Segunda, pero la única forma de discutir eso es con resultados. Veremos qué nos dicen cuando lleguemos a final de año.

-¿Cómo tomaron la llegada de Jefferson Farfán al equipo?

De verlo jugar en la selección o en partido de Champions y ahora estar junto a él, que nos aconseje, es un sueño cumplido. Es uno de mis ídolos.

-Él debuta en el 2001, cuando tú tenías 5 o 6 años. Creciste viéndolo...

Sí, es extraordinario. Es un jugador élite, pero también muy humilde. Como te dije, nos da muchos consejos y se aprende cada día con él. Siento que me ayuda en mi crecimiento personal. Aún no he podido compartir campo con él. Con Municipal estuvimos a punto, pero Carlos Montoya se hizo expulsar, jaja.

-¿Ya lo conocías desde antes?

No conversábamos, pero sí lo conocía. Los fines de año jugábamos pichanga con un grupo de amigos y conocidos y él también iba.

-¿Cómo es en la interna, con los juveniles?

Es una persona muy humilde, ha pasado muchas cosas para llegar hasta donde está. Nosotros, los juveniles, tratamos de aprender y seguir sus consejos.

-Después de lo que pasó, ¿conversó con el grupo?

Sí, hoy (ayer) que se reincorporó a los entrenamientos pidió disculpas a todos. Eso demuestra que es un buen líder. Bueno, por lo que dice la gente. Si no te tomas una foto, te dicen agrandado.

-¿Qué opinas que Alianza Lima use camisetas ecológicas?

Es muy importante para contribuir con todo lo que estamos viviendo. Alianza es el primer y único club del fútbol peruano en usar una camiseta ecológica. Tiene un 75% de fibra reciclada. Me alegra también que Nike, empresa que me representa, esté en un proceso de convertirse en una marca amigable con el medioambiente.

-¿Hay alguna diferencia entre la esta camiseta ecológica y las otras que no lo son?

Es más cómoda, más liviana. Aparte está hermosa.

¡Nos ponemos la camiseta de la sostenibilidad!💪🏾🌱🌎



Hoy, en el #DíaDeLaTierra, reafirmamos nuestro compromiso por cuidar el planeta, siendo el primer club peruano en usar una camiseta hecha con materiales reciclados.



¡El cambió está en nosotros!💙



¡Cuidemos nuestra tierra!🙏🏾 pic.twitter.com/TD29PEyMty — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) April 22, 2021

-Retrocediendo un poco en el tiempo, ¿cómo era la vida de Yamir Edhu Oliva en su infancia en el Callao?

He tenido que pasar muchos momentos difíciles para poder sobresalir y darle una mejor calidad de vida a mi familia. Siempre busco mostrarme, hacerme un nombre en el fútbol, tener un mejor contrato para que mi familia viva bien y que mi hija no sufra lo que yo he sufrido.

-¿A qué te refieres con eso de que tu hija no sufra lo que tú sufriste?

Cuando era niño yo he sido una especie de cobrador de combi. Mi papá manejaba una línea que va de San Juan de Lurigancho a Chorrillos. La línea no tenía para cobrador. Yo lo acompañaba y lo ayudaba. Uno de pequeño ni mide nada. Lo veía divertido. Mi ayudaba a mi mamá que vendía comida afuera de un centro de salud. Iba y trataba de dar una mano. Tenía 5 o 6 años creo.

-¿Cómo llegaste a las pruebas en Sporting Cristal?

Un vecino que vive casi al frente de mi casa le pasó la voz a mis padres. Mi mamá se puso contenta y triste a la vez porque no teníamos ni para los pasajes ni para la prueba que costaba 10 soles. El vecino nos prestó el dinero y fuimos con mi mamá, mi papá y mi hermano. Me acuerdo que en Cristal no me querían recibir.

-¿Por qué?

Lo que pasa es que las pruebas eran para una categoría mayor. Nosotros insistimos y el señor que estaba recibiendo a los niños nos dijo que era bajo nuestra responsabilidad. Aceptamos y, gracias a Dios, quedé en el grupo seleccionado de unos 2 o 3 mil chicos que fueron a probarse.

-¿Cómo fue cuando te informaron que habías sido seleccionado?

Nos pusimos muy contentos. Fueron tres días de prueba y quedamos 5 chicos para la escuela base de Sporting Cristal.

-¿En algún momento pensaste en dejar el fútbol?

Sí. Hubo un tiempo donde pensé en dejar el fútbol. Iba a nacer mi hija y yo tenía unos problemas en el club, con un entrenador, y no pude ni jugar reserva. Esos años la pasé fatal. Pensaba seriamente en dejar el fútbol profesional para ponerme a trabajar y jugar en los barrios los fines de semana. El profesor Pablo Zegarra y Carlos Lobatón conversaron conmigo, me pidieron que me quede. A mitad de año el “profe” Pablo sube al primer equipo y al día siguiente me sube a mí y esa semana debuto. Desde ahí cambió mi vida totalmente.

-¿Qué tan difícil fue ser padre a tan corta edad y siendo aún un jugador del equipo se reserva de Sporting Cristal?

Fue una responsabilidad tremenda. En la reserva tenía contrato pero no ganaba ni el sueldo mínimo. Por eso después de los entrenamientos me iba a trabajar, a buscar ‘cachuelos’ para llevar un plato de comida a mi hogar. Mis padres me apoyaron con mi hija y eso se los agradezco mucho.

De izquierda a derecha: Edhu Oliva, Jefferson Portales, Oslimg Mora, Arley Rodríguez y Josepmir Ballón. (Foto: Alianza Lima)

-¿En qué trabajabas después de los entrenamientos?

Los fines de semana me iba a jugar las pichangas y me pagaban por partido. Los días de semana a veces vendía chocotejas o realizaba una chuletada, pollada. Mi mamá iba al club y vendía papa con huevo o chaufa. La gente me conoce por eso también. A los profesionales también les ofrecía chocotejas, jaja.

-¿Qué hiciste con tu primer sueldo como futbolista profesional?

Saqué a comer a toda mi familia a un buen restaurant. Y poco a poco he tratado de mejorar nuestra calidad de vida, darles lo mejor.

***

Después de revivir su historia de superación, Edhu acepta un ‘pin-pon’ con El Comercio para saber un poco más de los jugadores aliancistas.

El líder: Jefferson Farfán

Jefferson Farfán El chacotero: Josepmir Ballón y yo

Josepmir Ballón y yo El serio: ‘Richi’ Lagos

‘Richi’ Lagos El que pone chapas: Josepmir Ballón

Josepmir Ballón El tímido: Wilmer Aguirre o Oswaldo Valenzuela

Wilmer Aguirre o Oswaldo Valenzuela El mejor en FIFA o PES: Mora, Portales, Arley y yo

Mora, Portales, Arley y yo El consejero: Hernán Barcos

Hernán Barcos Al que llevarías a una pichanga: Jefferson Farfán