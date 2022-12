La banda derecha de Alianza Lima tiene una nueva alternativa; se trata de Edinson Chávez, quien con 29 años llega procedente de Ayacucho para pelearle el puesto a Gino Peruzzi. Chávez se confiesa con El Comercio sobre cómo se dio su llegada al elenco blanquiazul y revela que Alianza lo quería desde la época de Pablo Bengoechea.

—¿Cómo se dio tu llegada a Alianza Lima?

Mi representante me llamó, y me dijo que había posibilidades de ir Alianza Lima. Yo no le creí la verdad: pensé que era una broma. Luego cuando me escribió el gerente de Alianza y de allí me llamó Guillermo ‘Chicho’ Salas me dije: esto sí es verdad.

—¿Qué te dijo ‘Chicho’ Salas?

Bienvenido a Alianza. Estoy muy contento, le agradezco la oportunidad, no le voy a defraudar. Me dijo que el comando técnico, al igual que la directiva, tiene muchas expectativas sobre mí para luchar un puesto, y sacar el equipo adelante. Me repitió que todo depende mí. Estoy con esa ilusión de ganarme un nombre en Alianza, ganarme el puesto de la mejor manera y aportar lo que vengo haciendo en estos años de experiencia en el fútbol profesional.

—¿Qué te entusiasmó de Alianza Lima?

Aparte de ser un equipo grande, creo que la competencia que es sana y hace que uno crezca individualmente. Creo que eso me ilusionó más: ls competencia.

—¿Es la primera vez que Alianza Lima se fija en ti?

Yo tuve una anécdota bien bonita en el año 2018, en un clásico Alianza vs. Cristal, en el Nacional. No recuerdo cómo quedó el partido, creo que empatamos, no recuerdo bien, pero al entrar en el segundo tiempo, el profesor Bengoechea me llama, y tapándose la boca, me dice: “Edinson, ¿cuándo acaba tu contrato en Cristal? Yo le dije: ‘Profe’, este año y me dijo: “No firmes por nadie que te quiero traer para Alianza Lima”. Y ahí quedó. Eso fue antes de empezar el segundo tiempo. Al año siguiente no sigue en Alianza, no se logró concretar.

—Para ti lograr el tricampeonato con Alianza Lima será una exigencia y poder ayudar a que el club mejore en la Copa Libertadores...

Sí, hermano, ilusionado de poder ganar el ‘Tri’. Feliz también por jugar una Copa Libertadores, después de muchos años que no participo en una. Las exigencias en el entrenamiento del día a día hace que el equipo sea aún más competitivo. Mejor aun con los nuevos refuerzos que han llegado y lo que faltan por llegar. La dirigencia con el cuerpo técnico no se equivocó en elegir a los nuevos refuerzos.

—¿Cómo te sentiste en estos primeros días de entrenamiento?

Bien, gracias a Dios, muy feliz, el grupo me recibió bien. Conozco a algunos con quienes he compartido camerino como con Ballón y Valenzuela. El grupo me acogió bien y muy feliz de estar en Alianza. Los entrenamientos están durísimos, pero de eso se trata, de hacer una buena pretemporada para que te dure todo el año, sabiendo que hay dos campeonatos, y quizá más.

Edinson Chávez entrenando en Alianza Lima

—¿Qué expectativas tienes para este 2023 con Alianza Lima?

Salir campeón con Alianza Lima que es mi anhelo y ser titular en Alianza.

—Estar en Alianza Lima, ¿te acercará a la selección peruana?

Yo creo que todo jugador anhela estar en la selección ¿no? Esté donde esté, es una gran posibilidad estar en un equipo grande como es Alianza y si se da la oportunidad de llegar a la selección, bienvenido sea. Uno trabaja para que los sueños se cumplan y ese sería uno de ellos.

—El profesor Guillermo Salas fue marcador derecho, la posición en la que tú juegas, ¿te dio algunas indicaciones?

No, aún no hemos conversado de eso con él, solamente hubo instrucciones tácticas dentro de entrenamiento. La verdad que es lindo tener un entrenador que ha ganado muchas cosas en el fútbol peruano, jugador de la selección peruana y creo que me va a aportar mucho y me va a dar muchas clases de lo que él ha sido marcador derecho. La verdad, un placer.

—¿Veremos a una versión mejorada de Edinson Chávez?

Así va a ser, una mejor versión de Edinson Chávez. Como te digo, vengo entrenando día a día, luchando, haciendo sacrificio, con todo lo que se puede lograr.

—¿Pensaste en algún momento que no volverías a jugar en un club grande?

Siendo sincero, yo siempre he estado ilusionado de volver a jugar en un equipo grande, tenía esas ganas, esa ilusión, siempre le pedí a Dios que me de esa única y última oportunidad que necesito para poder mostrar lo que realmente soy.

—¿Temes que por tu pasado en Cristal se te hará más complicado?

Yo no tengo por qué temer, uno es profesional y para eso te contratan. Yo no niego mi paso celeste, yo estoy muy agradecido con el club Sporting Cristal porque me abrió las puertas de ser futbolista profesional y siempre le voy a tener ese respeto y cariño. Gracias a Dios me tocó ganar 4 copas con Cristal, campeonatos nacionales y eso es difícil de olvidar. No creo que se me complique, porque como te digo, uno tiene que ser profesional donde esté. Ahora defiendo la camiseta blanquiazul.

—¿Qué tanto has mejorado en la marca? Ese era tu gran déficit antes...

He mejorado bastante en estos años, realmente era mi déficit Yo creo que con videos, trabajo y dedicación se puede hacer un gran trabajo defensivo. Como algunos técnicos me dijeron: “Tienes lo más difícil que es atacar, solamente te falta defender”. Entonces, solamente es trabajo y dedicación. Lo voy a lograr.