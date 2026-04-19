Universitario de Deportes tuvo una dolorosa derrota ante Melgar que lo aleja de los líderes del Torneo Apertura. Edison Flores afrontó la situación y fue autocrítico.

“Una derrota complicada, estamos muy dolidos, esto es futbol y hay que darle vuelta lo más rápido posible. Sé que unidos como equipo vamos a dar todo en lo que viene”, indicó.

“Nos hicieron goles en los primeros minutos, es parte del juego pero por eso creo que vamos a mejorar en esa parte. Agradecerle a la hinchada de la U que vino a alentarnos”. agregó.

“Estamos muy dolidos por esta derrota, esto es futbol y hay que darle vuelta lo más rápido posible. Me falta ritmo, recién es mi primer partido después de tanto”



Edison Flores, jugador de Universitario



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Sobre las sensaciones que tuvo por su primer partido de titular tras varias fechas, señaló que aún le falta ritmo de competencia.

“Siento que me falta ritmo, es mi primer partido después de tanto, me falta tomar un poco de ritmo y estar en buena sintonía con el equipo”, finalizó.