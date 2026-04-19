Resumen

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Sin goles oficiales hace 10 meses, Edison Flores dio una asistencia en el amistoso del último sábado ante LDU a puertas cerradas. | Foto: Universitario de Deportes
Sin goles oficiales hace 10 meses, Edison Flores dio una asistencia en el amistoso del último sábado ante LDU a puertas cerradas. | Foto: Universitario de Deportes
Por Redacción EC

Universitario de Deportes tuvo una dolorosa derrota ante Melgar que lo aleja de los líderes del Torneo Apertura. Edison Flores afrontó la situación y fue autocrítico.

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