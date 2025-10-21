Universitario va recuperando, de a pocos, la mejor versión de uno de sus capitanes y referentes, Edison Flores, quien tuvo minutos en el agónico triunfo sobre Ayacucho FC el último lunes por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

El experimentado futbolista reconoció que aún debe trabajar más para ser el jugador determinante de otras campañas, en una temporada con altos y bajos en lo personal.

“En los últimos partidos me voy sintiendo mejor, siendo yo, haciendo lo que estoy acostumbrado a hacer. En estos encuentros me mentalizo para ayudar a mis compañeros cuando entro a la cancha. En los entrenamientos trato de demostrar eso también”, dijo en declaraciones a la prensa.

Por otro lado, tuvo palabras de elogio para el plantel que sacó adelante un partido complicado y clave en sus aspiraciones de ganar el título nacional.

“Se disfruta en base al esfuerzo por el que trabajamos. Los chicos estuvieron siempre agresivos, tratando de definir. A veces sale bien, otras no, es parte del fútbol. Todos lo disfrutamos por el sacrificio y por todo lo que hemos planificado y hecho en el partido”, finalizó.

El próximo encuentro de la ‘U’ será el jueves 23 de octubre ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional.

