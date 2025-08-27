El mediocampista de Universitario dijo que recibe ayuda psicológica y trabaja con un coach para recuperar su paz.
Redacción EC
Redacción EC

quedó fuera de la convocatoria a la selección peruana, debido a una lesión sufrida durante el último clásico de la Liga 1 Te Apuesto entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.

LEE TAMBIÉN: Yoshimar Yotún: “No sé si sea mi última eliminatoria. Mientras me sienta bien, siempre en mi cabeza va a estar jugar por la selección”

Sin embargo, su rendimiento se ha visto venido a menos en los últimos encuentros y, en diálogo en el programa de YouTube ‘Doble Punta’, se refirió a su estadio emocional.

Jasson Curi Chang

“Estoy en un proceso de recuperar mi confianza. Hace buen tiempo que la perdí. El tema familiar me quitó tranquilidad”, confesó Flores.

“Tengo ayuda externa con psicólogo y coach. Soy una persona común y corriente que a veces se siente triste. Estoy buscando mi paz”, añadió.

MIRA: ¿Con los días contados? Esto dijo el entrenador de Spezia sobre la continuidad de Gianluca Lapadula

Aún no se ha especificado cuántos días más estará fuera de los terrenos de juego, pero cuenta con la consideración tanto del entrenador de su club, Jorge Fossati, como el de la blanquirroja, Óscar Ibáñez.

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

