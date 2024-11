La idea en Universitario es mantener la base del plantel campeón nacional de la Liga 1 Te Apuesto 2024 y sumar refuerzos de jerarquía. Dentro de los futbolistas clave en el esquema de Fabián Bustos se encuentra Edison Flores, cuyo futuro aún no está confirmado. El peruano, que estuvo cedido por Atlas de México, club con el que tiene contrato hasta finales de 2025, aún no ha definido si continuará en el cuadro merengue.

En el equipo mexicano, aún no se habían pronunciado sobre el armado del equipo para la siguiente temporada, ya que se encontraban en plena disputa de la Liga MX, específicamente en la etapa de Play In (repechaje) para acceder a la liguilla final. Sin embargo, el objetivo no se cumplió, ya que fueron eliminados a manos de Tijuana.

Ante el fracaso deportivo de Atlas FC, Germán Brunatti, presidente del club, fue consultado sobre el futuro de varios jugadores que podrían seguir o no en el equipo. Entre las preguntas, se destacó la incertidumbre sobre Edison Flores, quien fue cedido al Universitario de Deportes durante el último año.

Sobre el tema, Brunatti explicó: “Los jugadores que están a préstamo y regresan tienen que ser evaluados por el cuerpo técnico. Obviamente, nosotros tenemos nuestra opinión. Él volvió a su país, hizo un gran torneo, clasificaron a la Copa Libertadores. Ahí también tenemos que ver cuál es su deseo y, por supuesto, valorarlo dentro de la planeación que tenemos para el equipo. Hoy no lo tenemos cerrado”, señaló el directivo.