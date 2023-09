Luego de marcar un gol en la victoria por 3-0 ante Sport Boys por el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, Edison Flores se pronunció al respecto de su estado físico y el por qué no ha venido jugando de titular en Universitario de Deportes.

“Me siento bien, he trabajado en esta última semana de la mejor manera, exigiéndome al máximo, ya que en el anterior del partido no me había ido con buenas sensaciones”, sostuvo.

El ‘Oreja’, por otro lado, señaló que el triunfo crema ha sido muy importante. “Hizo grandes partidos a equipos importantes y no fue la excepción. Nos vamos con buenas sensaciones, con un gol gracias al esfuerzo del equipo, pero bueno estoy encontrando mi mejor versión”.

Los cremas retomaron la punta de la Liga 1 Betsson luego de vencer a Sport Boys en el estadio Monumental. Luis Urruti, Edison Flores y José Rivera anotaron los goles cremas a pocas fechas de la culminación del certamen.

Los merengues suman 29 puntos, uno más que Melgar y tres más que Cristal (visita hoy, 8 p.m., a César Vallejo), aunque la próxima fecha descansarán para luego volver a jugar y enfrentar en Trujillo a César Vallejo.