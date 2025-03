Edison Flores es uno de los referentes de Universitario de Deportes más importantes del último tiempo, y se mantiene vigente como titular y pieza clave del once del entrenador Fabián Bustos.

El atacante de 30 años, en entrevista con ‘Pase Filtrado’ recordó cómo se dio su regreso al club de sus amores, tras varios años en ligas extranjeras.

“Yo busqué a la ‘U’, ellos no me buscaron. Yo los veía a inicios del 2023, y no comenzaron bien, después entró el ‘profe’ Fossati y estaban volando”, comentó al citado espacio de YouTube.

“Yo fui de vacaciones a ver algunos partidos y eran una máquina. Yo necesitaba estar ahí, no es que el club me necesitaba en ese momento”, añadió Flores.

En esa línea, destacó la responsabilidad que siente de vestir los colores del club crema, con el que es vigente bicampeón de la Liga 1 Te Apuesto.

“La ‘U’ es mi gran amor. Me ha dado satisfacciones y alegrías. He disfrutado mucho vestir esta camiseta”, apuntó el también seleccionado nacional.