El delantero ‘crema’ destacó la fuerza del equipo y recordó que desde que llegó a la ‘U’ salió siempre campeón. (Foto: GEC)
Redacción EC
Redacción EC

Edison Flores no ha tenido la mejor temporada con , aún así fue fundamental para la obtención del tricampeonato.

El delantero ‘crema’ recordó que, desde su llegada a la ‘U’ siempre ha campeonado.

Jasson Curi Chang

“Desde que vine lo hemos ganado todo la verdad. Fue una gran decisión poder venir y ahora hemos obtenido un tricampeonato histórico para nosotros, ahora nadie puede decir que no somos los mejores de este campeonato. Nos llevamos (el título) con justa razón”,

“Historia y un buen grupo. Han habido pocos cambios, se ha mantenido la base y el grupo se ha mantenido fuerte. Creo que ha habido una campaña en la que ya se veía que nuestro título ya estaba, pero gracias a Dios tengo un equipo muy fuerte mentalmente que supo luchar cada partido como si fuera una final”,

