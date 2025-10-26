Edison Flores no ha tenido la mejor temporada con Universitario de Deportes, aún así fue fundamental para la obtención del tricampeonato.
El delantero ‘crema’ recordó que, desde su llegada a la ‘U’ siempre ha campeonado.
“Desde que vine lo hemos ganado todo la verdad. Fue una gran decisión poder venir y ahora hemos obtenido un tricampeonato histórico para nosotros, ahora nadie puede decir que no somos los mejores de este campeonato. Nos llevamos (el título) con justa razón”,
“Historia y un buen grupo. Han habido pocos cambios, se ha mantenido la base y el grupo se ha mantenido fuerte. Creo que ha habido una campaña en la que ya se veía que nuestro título ya estaba, pero gracias a Dios tengo un equipo muy fuerte mentalmente que supo luchar cada partido como si fuera una final”,
