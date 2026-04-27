Resumen

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Sin goles oficiales hace 10 meses, Edison Flores dio una asistencia en el amistoso del último sábado ante LDU a puertas cerradas. | Foto: Universitario de Deportes
Sin goles oficiales hace 10 meses, Edison Flores dio una asistencia en el amistoso del último sábado ante LDU a puertas cerradas. | Foto: Universitario de Deportes
Por Redacción EC

La derrota de Universitario de Deportes por 2-1 frente a Alianza Atlético en la fecha 12 dejó un ambiente de preocupación en Ate. Uno de los referentes del plantel, Edison Flores, no ocultó su malestar tras el encuentro y reconoció que el resultado golpea fuerte en lo anímico.

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