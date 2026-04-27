La derrota de Universitario de Deportes por 2-1 frente a Alianza Atlético en la fecha 12 dejó un ambiente de preocupación en Ate. Uno de los referentes del plantel, Edison Flores, no ocultó su malestar tras el encuentro y reconoció que el resultado golpea fuerte en lo anímico.

“Particularmente, dolido por el resultado. No esperábamos ese resultado, es parte del fútbol”, declaró el mediocampista, evidenciando la frustración del grupo tras dejar puntos importantes en casa.

Flores también hizo énfasis en las oportunidades desperdiciadas que pudieron cambiar la historia del compromiso. El volante reconoció que tuvo opciones claras para anotar y que la falta de eficacia terminó siendo determinante. “Si hubiese aprovechado las dos ocasiones, estaríamos hablando de otra cosa. Hay que pensar en el siguiente partido”, afirmó

La presión de la hinchada y el momento de la ‘U’

Tras el pitazo final, los hinchas manifestaron su descontento, incluso pidiendo la salida de Álvaro Barco. Sobre este escenario, Flores optó por ser más conciliador y enfocado en el grupo. “Los que jugamos estamos en el campo, tratando de hacer lo mejor. Sabemos que la hinchada pide mucho y sé que es un momento jodido para todos”, sostuvo.

“Solo nos toca estar unidos y poder sacar resultados positivos”, agregó el ‘Orejas’.

“No esperábamos ese resultado, es parte del fútbol. Si hubiese aprovechado los 2 ocasiones, estaríamos hablando de otra cosa. La vida de la U es así, hay que estar acostumbrados”



Edison Flores, jugador de Universitario



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Flores también fue claro al asumir que el mal momento de la ‘U’ es responsabilidad de todos. Además, advirtió que este resultado podría marcar un punto de inflexión en la temporada. “Todos somos responsables. Este partido cambia muchas cosas, seguramente. La vida de la ‘U’ es así, hay que estar acostumbrados”, expresó.

Finalmente, el mediocampista dejó un mensaje claro de cara a lo que viene: el equipo debe corregir errores y elevar su rendimiento. “Hay que mejorar y dar lo mejor”, concluyó Flores.

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