A través de los años, la hinchada crema olvidó su pasado blanquiazul y reconoció su entrega por la camiseta crema.
Redacción EC
Redacción EC

Tras una temporada en 2016 con la camiseta de Deportivo Municipal, fichó por y se mantiene, hasta la fecha, como el capitán del plantel bicampeón de la Liga 1 Te Apuesto.

LEE TAMBIÉN: Alianza Lima presentó su indumentaria morada en conmemoración del Señor de los Milagros

Jasson Curi Chang

Edison Flores, uno de los referentes del equipo, recordó el tiempo previo a la contratación del aguerrido defensor nacional y mundialista en Rusia 2018.

“Yo sentía que Aldo tenpia que estar en la ‘U’, solo que en ese tiempo no hapia plata”, dijo entre risas el ‘Orejas’.

Universitario ganó el Torneo Apertura y busca el tricampeonato nacional, luego de quedar fuera de la Copa Libertadores.

Este fin de semana viajará a Arequipa para enfrentarse al siempre complicado FBC Melgar, que tiene a Juan Reynoso como flamante entrenador.

