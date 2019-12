El primer partido de la final de la Liga 1 tuvo como ganador al Deportivo Binacional frente a Alianza Lima por un marcador de 4-1 en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina, en Juliaca. En la conferencia post-partido, Pablo Bengoechea se mostró indignado tras el arbitraje de Michael Espinoza y el uso del VAR.

Esto último generó polémica por su rápida implementación y las decisiones controversiales que se tomaron al sur del país. A raíz de ello, Edson Aubert, autor de uno de los goles de la victoria de Binacional, declaró en Radio Ovación sobre las indicaciones que los encargados del VAR les dieron a los jugadores.

“Nos explicaron que del tobillo para abajo es tarjeta amarilla. Lamentablemente, no nos explicaron con imágenes porque se malogró la computadora y nos explicaron verbalmente. Tratamos de jugar lo más limpio que se pueda. No hubo referencias con imágenes”, declaró el volante de Binacional.

El jugador celeste descartó que hayan sido favorecidos el domingo pasado. “Durante todo el año no nos hemos visto beneficiados. Todo lo que ganamos fue en la cancha. Si eso hará que el espectáculo salga bien y no haya ninguna polémica, nosotros estamos encantados que sea así”.

Aubert también declaró sobre su futuro futbolístico. “Gracias a Dios hay propuestas que meh na llegado. He tenido un buen año y eso me hace sentir tranquilo, pero no he tomado ninguna decisión. También tengo la oferta de renovar con Binacional”.