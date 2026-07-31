La eliminación de Lanús en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 no solo dejó un duro golpe deportivo para el equipo argentino, sino también una declaración que rápidamente generó debate. Tras la goleada 4-0 sufrida frente a Cienciano en Cusco, el delantero Eduardo Salvio atribuyó el resultado a las condiciones de la altura y afirmó que, en un escenario diferente, el conjunto peruano no habría logrado la clasificación.

Cienciano protagonizó una remontada histórica en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Luego de perder 2-0 en el partido de ida, el elenco imperial revirtió la serie con un contundente 4-0, selló un global de 4-2 y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Cienciano celebra su clasificación a octavos de final de la Sudamericana Lanús. (EFE/ Martín Fonseca) / Martín Fonseca

La declaración de Eduardo Salvio que abrió la controversia

Tras el encuentro, Salvio habló con DSports y reconoció la frustración del plantel por no haber podido ejecutar el planteamiento que habían preparado para la serie.

“Sí, la verdad nos vamos con bronca porque un partido que pensábamos en jugarlo de otra forma, no pudimos hacer lo que trabajamos, pero bueno, te vas con bronca porque creo yo que en circunstancias normales este equipo nunca eliminaría a Lanús, pero, pero bueno, venía a jugar a la altura, tiene esas cosas, es parte del fútbol, venía a jugar acá, cuesta, pero bueno, eh, como te digo, creo yo que en circunstancias normales creo que todo el mundo sabe que este equipo nunca eliminaría a Lanús, nunca”, señaló tras el pitazo final.

"EN CIRCUNSTANCIAS NORMALES, SABEMOS QUE ESTE EQUIPO NUNCA ELIMINARÍA A LANÚS"



El enojo de Toto Salvio por la eliminación del Granate en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.#DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/HPvAmtXfw2 — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) July 30, 2026

Las palabras del experimentado atacante no tardaron en generar diversas reacciones entre hinchas y usuarios en redes sociales, quienes debatieron si sus comentarios minimizaron el mérito de Cienciano o simplemente reflejaron el impacto que tiene la altura de Cusco en los equipos visitantes.

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