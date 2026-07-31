Eduardo Salvio desata la polémica tras la eliminación de Lanús: “En circunstancias normales este equipo nunca eliminaría a Lanús”. Foto: @DSportsAR
Eduardo Salvio desata la polémica tras la eliminación de Lanús: “En circunstancias normales este equipo nunca eliminaría a Lanús”. Foto: @DSportsAR
Por Redacción EC

La eliminación de Lanús en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 no solo dejó un duro golpe deportivo para el equipo argentino, sino también una declaración que rápidamente generó debate. Tras la goleada 4-0 sufrida frente a Cienciano en Cusco, el delantero Eduardo Salvio atribuyó el resultado a las condiciones de la altura y afirmó que, en un escenario diferente, el conjunto peruano no habría logrado la clasificación.

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