Edwin Oviedo: Agremiación pidió que presidente de la FPF deje su cargo hasta que resuelva su caso

Roberto Silva, titular de la Agremiación de Futbolistas, se refirió sobre el caso de Edwin Oviedo e indicó que lo preferible es que dé un paso al costado hasta aclarar su caso. Asimismo, indicó que la situación del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) podría generar una paralización del torneo.

Aunque Silva, exfutbolista profesional, no sugirió explícitamente una renuncia de Edwin Oviedo sí dejó en claro que el directivo debe aclarar sus temas lejos de la FPF. "Es evidente que esto está generando efectos perjudiciales al mundo del fútbol", dijo Silva en diálogo con RPP noticias.



"No sé si la renuncia, no sé qué otros mecanismos, no somos expertos. Licencias, vacaciones... (debería) apartarse del cargo mientras solucione sus problemas. Creo que tiene que tomar una decisión que le dé la mejor perspectiva, mejor camino. Porque hay cosas que no se tienen que detener", agregó.

Por otro lado, Roberto Silva no descartó una posible paralización del torneo por la situación en la FPF, pese a que reconoció que no es la mejor salida. "Podría darse si es que termina afectando esto el rumbo normal del fútbol, si empiezan a generarse problemas en los clubes y otros temas de esa naturaleza", indicó.