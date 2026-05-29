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Juan Aurich apuesta por su pasado exitoso: Edwin Oviedo vuelve a la presidencia del club. Foto: Juan Aurich
Juan Aurich apuesta por su pasado exitoso: Edwin Oviedo vuelve a la presidencia del club. Foto: Juan Aurich
Por Redacción EC

Edwin Oviedo oficializó su retorno al fútbol peruano. El empresario y ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol asumió la presidencia de Juan Aurich de Chiclayo. Doce años después de su anterior gestión, el dirigente vuelve al cuadro chiclayano con el objetivo de reconstruir deportiva e institucionalmente al club.

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