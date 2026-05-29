Edwin Oviedo oficializó su retorno al fútbol peruano. El empresario y ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol asumió la presidencia de Juan Aurich de Chiclayo. Doce años después de su anterior gestión, el dirigente vuelve al cuadro chiclayano con el objetivo de reconstruir deportiva e institucionalmente al club.

Durante su presentación oficial, Oviedo aseguró que asumirá esta nueva etapa con responsabilidad y con la meta de devolver al equipo a las principales categorías del fútbol peruano.

Edwin Oviedo retorna a Juan Aurich y promete devolverlo al fútbol profesional peruano. Foto: @gianfzelaya/X

“Estamos asumiendo esta responsabilidad con mucha seriedad y compromiso. Queremos devolverle la alegría a la hinchada y llevar nuevamente a Juan Aurich al fútbol profesional”, señaló.

Edwin Oviedo pide unidad para impulsar el proyecto deportivo

Oviedo hizo un llamado a los hinchas chiclayanos y a todo el entorno del club para acompañar este nuevo proceso. “Necesitamos el apoyo de todos los hinchas, de quienes aman estos colores y sueñan con ver nuevamente a Juan Aurich donde merece estar”, manifestó.

La figura de Oviedo está estrechamente vinculada a los años más importantes del cuadro chiclayano. Durante su etapa anterior como dirigente, el ‘Ciclón’ alcanzó protagonismo nacional y logró consolidarse dentro del fútbol profesional peruano, convirtiéndose en uno de los equipos más competitivos del norte del país.

Con el regreso de Edwin Oviedo, el club inicia un proceso de reorganización deportiva e institucional enfocado en fortalecer su estructura y construir un proyecto sostenible.

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