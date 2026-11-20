Cintillo Final - Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol

EFB Girls vs. Estrellas Rosadas EN VIVO se enfrentan en el CARFIP de Chorrillos por la segunda jornada del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026, el sábado 21 de noviembre. El partido comenzará a partir de las 9:00 AM y podrás seguir todas las incidencias desde El Comercio.

La cita será en el CARFIP de Chorrillos, donde desde temprano se concentrará el entusiasmo de los equipos participantes, sus entrenadores y las autoridades invitadas.

Los clubes participantes serán Valquiria, Cantolao Politécnico, C.D. JSS La Mar 5, Cruzeiro Perú, Ciclista Lima, E.H.C.R. Sagrada Familia, Sport Neciosup, Club Paz y Amistad, EFB Girls, Academia Fútbol Roma, Estrellas Rosadas y Soccer Tingo.

A continuación, conoce los grupos y fixture del certamen.

Grupos del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026

Grupo 1

C.D. JSS La Mar 5

Academia Fútbol Roma

Soccer Tingo

Valquiria

Grupo 2

Ciclista Lima

Sport Neciosup

Cantolao Politécnico

Club Paz y Amistad

Grupo 3

Cruzeiro Perú

EFB Girls

Estrellas Rosadas

E.H.C.R Sagrada Familia

Fixture del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026

Sábado 14 de noviembre - Fecha 1

9:00 | C.D. JSS La Mar 5 vs. Academia Fútbol Roma - Cancha 1

9:00 | Soccer Tingo vs. Valquiria - Cancha 2

10:00 | Ciclista Lima vs. Sport Neciosup - Cancha 1

10:00 | Cantolao Politécnico vs. Club Paz y Amistad - Cancha 2

11:00 | Cruzeiro Perú vs. EFB Girls - Cancha 1

11:00 | Estrellas Rosadas vs. E.H.C.R Sagrada Familia - Cancha 2

12:00 | C.D. JSS La Mar 5 vs. Soccer Tingo - Cancha 1

12:00 | Sport Neciosup vs. Club Paz y Amistad - Cancha 2

Domingo 15 de noviembre - Fecha 2

9:00 | Ciclista Lima vs. Cantolao Politécnico - Cancha 1

9:00 | Academia Fútbol Roma vs. Valquiria - Cancha 2

10:00 | Cruzeiro Perú vs. Estrellas Rosadas - Cancha 1

10:00 | EFB Girls vs. E.H.C.R Sagrada Familia - Cancha 2

Sábado 21 de noviembre

9:00 | EFB Girls vs. Estrellas Rosadas - Cancha 2

9:00 | Cruzeiro Perú vs. E.H.C.R Sagrada Familia - Cancha 1

10:00 | Sport Neciosup vs. Cantolao Politécnico - Cancha 2

10:00 | Ciclista Lima vs. Club Paz y Amistad - Cancha 1

11:00 | Academia Fútbol Roma vs. Soccer Tingo - Cancha 2

11:00 | Municipalidad La Victoria vs. Valquiria - Cancha 1

*En las fechas del domingo 22 y sábado 28 se disputarán las fases finales del torneo.