El Alianza-Cristal que remeció la redes: La exigencia del hincha por el “eterno Barcos” y la admiración que despertó la narración oficial de Pol Deportes

Sobre el césped del Estadio Nacional, 22 futbolistas con las pulsaciones a mil dejan la vida en cada balón dividido. Alianza Lima y Sporting Cristal enfrentados por la semifinal de ida de los playoffs de la Liga 1, una disputa para saber qué equipo será Perú 2; es decir, el segundo cupo para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con US$3 millones. Pero un partido que también se vivió en las redes sociales, el otro campo de batalla en el que todo está permitido.

Incluso antes de empezar el encuentro, las redes sociales ya ardían. Las fotos del desastroso estado del campo del Nacional, el principal estadio del país que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) usa para conciertos a diestra y siniestra, no demoraron en hacerse viral. Y generó, claro, la indignación de periodistas, hinchas y de los propios futbolistas.

El primero en quejarse fue Guillermo Viscarra. El portero aliancista tuvo trabajo extra en el primer tiempo porque su área prácticamente era un rectángulo de barro. Luego fue Felipe Vizeu, delantero celeste, quien se resbaló justo frente a portería por culpa del estado del campo.

Pol Deportes: de Perú para el mundo

La parte emotiva de la noche tuvo que ver con Cliver Huamán Sánchez, más conocido como Pol Deportes, el pequeño narrador de Andahuaylas que se hizo viral por viajar 18 horas en bus para narrar la final de la Copa Libertadores 2025 desde todo lo alto del cerro San Cristóbal.

Cliver fue invitado por L1 Max, recibió el cariño del hincha a través de las redes sociales y su minuto de narración se hizo viral. “Final feliz para Cliver Huamán”, escribió el diario Olé de Argentina sobre el relator que al final del encuentro pudo conocer a su ídolo Paolo Guerrero y quedarse con su camiseta.

“Es un sueño tremendo. Paolo Guerrero, uno de los referentes de la selección peruana. Aún recuerdo cuando jugó el Mundial. Era mi sueño tener una camiseta de él, conocerlo. Me felicitó y vio mi video narrando la final de la Copa Libertadores”, señaló un emocionado ‘Pol Deportes’ para las redes sociales de la Liga 1.

El inacabable Barcos y la exigencia del hincha

Era, quizá, el capítulo que le faltaba a la historia Barcos-Alianza. Tras días en los que se hizo oficial, de boca del propio director deportivo Franco Navarro, que no seguirá en el club para el próximo año, el ‘Pirata’ entró en el segundo tiempo por un Paolo Guerrero que ni quiso mirarlo cuando le dio la cinta de capitán y puso el 1-1 agónico para salvar a Alianza Lima.

“Yo soy de Alianza Lima para toda la vida”, dijo después del encuentro un Barcos visiblemente golpeado por la situación. Y su gol, claro, desató una nueva exigencia del hincha a través de las redes sociales, la tribuna donde sienten que su voz es más escuchada que incluso en el propio estadio.

“Hernán es un tremedo futbolista, viejo zorro”, tuiteó Óscar Vílchez, exfutbolista íntimo. "La dirigencia se estará preguntando: ¿Ah, caray, ahora qué hacemos?“, añadió sobre la situación de Barcos y todo lo que significó su gol ante Cristal.

-La cancha una real vergüenza.

-Al parecer en Cristal meter un gol los desmotiva, se vinieron abajo.

-Alianza con pocas ideas, pero con ganas.

-Hernán es un TREMENDO futbolista, viejo zorro.

-La dirigencia se estará preguntando: ¿Ah, caray, ahora qué hacemos? — Oscar Vilchez (@NekaVilchez) December 3, 2025

