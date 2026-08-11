Germán Carty vuelve a las canchas a los 58 años: fue anunciado por Juventud Huracán. Foto: Juventud Huracán
Germán Carty vuelve a las canchas a los 58 años: fue anunciado por Juventud Huracán. Foto: Juventud Huracán
Por Redacción EC

El fútbol peruano volverá a contar con uno de sus delanteros más recordados. Germán Carty, a sus 58 años, fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Club Juventud Huracán, equipo que disputa la Liga 3.

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