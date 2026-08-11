El fútbol peruano volverá a contar con uno de sus delanteros más recordados. Germán Carty, a sus 58 años, fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Club Juventud Huracán, equipo que disputa la Liga 3.

El popular ‘Avestruz’ volverá a ponerse los chimpunes para disputar una competencia oficial, en una noticia que rápidamente llamó la atención por la particularidad de su edad y por la extensa trayectoria que posee el atacante.

Germán Carty sorprende al fútbol peruano: a los 58 años fue anunciado como nuevo refuerzo. Foto: Juventud Huracán

Juventud Huracán anunció al ‘Avestruz’

El conjunto rosado de Supe hizo oficial la incorporación de Carty a través de sus redes sociales y destacó la experiencia y jerarquía del histórico delantero.

“Una llegada histórica para nuestro fútbol. La jerarquía, el gol y la verdadera mística del balompié nacional llegan a nuestra casa. Le damos la bienvenida oficial a Germán Carty, una leyenda viva de nuestro fútbol”, publicó Juventud Huracán.

Germán Carty y su recuerdo imborrable con Cienciano

Germán Carty es especialmente recordado por su etapa con Cienciano, club con el que alcanzó algunos de los mayores logros internacionales de la historia del fútbol peruano.

Con el conjunto cusqueño, el delantero fue campeón y máximo goleador de la Copa Sudamericana 2003, torneo en el que Cienciano derrotó a River Plate en la final.

Un año después también celebró la Recopa Sudamericana 2004, tras vencer a Boca Juniors en una definición por penales.

Carty también defendió la camiseta de la Selección Peruana durante su extensa carrera como delantero.

¿Cómo le va a Juventud Huracán en la Liga 3?

El nuevo equipo de Carty actualmente suma 13 puntos y ocupa el sexto lugar del Grupo B de la Liga 3.

La zona tiene como líderes a Sporting Cristal (Reserva), Alianza Lima (Reserva) y Social Pariacoto de Áncash, todos con 18 unidades.

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