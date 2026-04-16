Universitario de Deportes perdió una oportunidad de oro para liderar el Grupo B de la Copa Libertadores tras caer 2-0 ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental.

La afición señaló a Javier Rabanal y Sekou Gassama como los principales responsables de la derrota en casa. No obstante, en ‘Juego en Corto’, José Carvallo le quitó toda responsabilidad al delantero africano.

“Gassama no tiene la culpa. La culpa es de quien lo pone y de quien lo contrata. Si tú ves un jugador que no está en ritmo, no lo puedes poner en Copa Libertadores”, apuntó el exportero ‘crema’.

“Rabanal tiene que poner al jugador que mejor está, en ritmo y físico”, agregó Carvallo.

Asimismo, Diego Penny recalcó que es el tercer año consecutivo que la ‘U’ contrata a un delantero que no da la talla, y no compite por el puesto con Alex Valera.

“Si Valera se resfría, y no juega bien, ¿qué va a pasar con la ‘U’?“, señaló Penny.

En Universitario no hay tiempo para lamentos y ya se prepara para el duelo ante Melgar el próximo domingo 19 de abril en el Estadio Monumental de la UNSA.