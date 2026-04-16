Resumen

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Sekou Gassama fue el foco de críticas tras un muy discreto partido ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026. (Foto: Universitario de Deportes)
Sekou Gassama fue el foco de críticas tras un muy discreto partido ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026. (Foto: Universitario de Deportes)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes perdió una oportunidad de oro para liderar el Grupo B de la Copa Libertadores tras caer 2-0 ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental.

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