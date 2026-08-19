Por Marco Quilca León

Las redes sociales suelen rescatar imágenes capaces de detener el tiempo. Esta vez fue un viejo carnet de identificación de la selección juvenil de Brasil el que despertó la nostalgia. En la fotografía aparece un joven de cabello largo, vestido con terno y una mirada que reflejaba la ilusión de quien recién comenzaba a perseguir un sueño. Era Julio César de Andrade Moura, el popular Julinho, muchos años antes de conquistar cuatro títulos nacionales con Sporting Cristal, disputar la final de la Copa Libertadores de 1997 y convertirse en uno de los extranjeros más queridos del fútbol peruano.

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