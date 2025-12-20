Escucha la noticia
El caso Advíncula entre rumores y versiones cruzadas: ¿qué es cierto y qué falso sobre el interés de Cristal y lo que exige Boca Juniors?
Sporting Cristal ya está pensando en la temporada 2026 y en la última conferencia del presente año, el pasado jueves, Julio César Uribe dio a conocer que el club celeste fichará a tres jugadores extranjeros, uno de ellos ya anunciado de forma oficial: el volante brasileño Gabriel Santana. El director general de fútbol del equipo bajopontino dejó claro que los otros dos refuerzos serán los laterales, tanto izquierdo como derecho.