El caso Advíncula entre rumores y versiones cruzadas: ¿qué es cierto y qué falso sobre el interés de Cristal y lo que exige Boca Juniors?

Justamente, al nombrar que los rimenses van a fichar un lateral derecho extranjero, a Uribe se le consultó nuevamente por Luis Advíncula. “Es anético hablar de un jugador que tiene contrato y que nosotros queremos, como el jugador nos quiere a nosotros, estamos identificados con la celeste, pero por respeto a que tiene un contrato no puedo pronunciarme”, manifestó la máxima autoridad deportiva de la SC.

Tras ello, en las últimas horas se ha indicado de que Sporting Cristal ha retomado conversaciones con Advíncula, a quien le resta un año de contrato con Boca Juniors y por quien Alianza Lima también está detrás desde hace buen tiempo. Deporte Total pudo conocer que en La Florida mantienen la misma idea de meses atrás, en la que el área deportiva contempla contratar al futbolista de 35 años siempre y cuando se encuentre como agente libre.

Desde Argentina, la operación que también plantea Boca Juniors respecto al mundialista es una compra del pase, valorizada en más de un millón de dólares, o un préstamo con todos los cargos que corresponde, como el sueldo que percibe en el cuadro ‘xeneize’. Queda claro que ambas opciones están fuera de la hoja de ruta de Cristal y que la única opción es que se pueda desvincular por cuenta propia, una acción bastante complicada.

Paulo Autuori estuvo casi todo el partido parado en la zona técnica ordenando a sus jugadores. (FOTO: Jesús Saucedo / GEC).

Se pudo conocer que Advíncula se encuentra en Lima, disfrutando de sus vacaciones, a la espera de resolver su incierto futuro. Por ahora, el lateral derecho debe presentarse el 2 de enero a la pretemporada de Boca Juniors, que disputará la Copa Libertadores 2026 y que mantendrá como entrenador Claudio Úbeda.

Dos laterales

La plantilla de jugadores de Sporting Cristal se encuentra de vacaciones y recién el 5 de enero se deben presentar en La Florida para el inicio de la pretemporada. No obstante, los que están laborando en el Rímac son los directivos. Deporte Total pudo conocer que al menos el fichaje del lateral izquierdo está bastante avanzado y se puede oficializar en los próximos días u horas.

La idea es que a más tardar, al cierre de la próxima semana, ya se haya oficializado también al lateral derecho y que los tres refuerzos extranjeros estén disponibles para el arranque de los entrenamientos de cara a la campaña del 2026, en el que disputarán un duelo internacional en enero en la Vitória Cup de Brasil. Los mercados en donde han estado observado a los laterales son el colombiano, brasileño, argentino y uruguayo.

Cabe destacar que el entrenador brasileño Paulo Autuori ha dado el visto bueno para reforzar esas tres posiciones para la próxima temporada y también es el último filtro al momento de presentar los nombres que tienen en lista después de un trabajo compartido entre el departamento de scouting del club, el director deportivo, Gustavo Zevallos, y el director general de fútbol, Julio César Uribe.