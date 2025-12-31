El cierre del 2025 y las lecciones que deja el fútbol para Callejo, Kiko Femenía, Ascues, Colman, Burlamaqui, Grados y Flores

Se va el 2025 y el fútbol, fiel a su naturaleza, no da demasiado tiempo para la nostalgia. Mientras la pelota ya parece pedir otro inicio, el cierre del año invita a una pausa distinta: mirar hacia atrás sin excusas y hacia adelante con responsabilidad. Porque cada temporada no solo ordena carreras, también moldea personas.

Bajo esa premisa, y lejos del apuro del próximo partido, surgieron dos preguntas que atraviesan algo más profundo que el marcador. La primera mira al 2026 con la conciencia del paso del tiempo: qué ilusiona y qué exige empezar un nuevo año sabiendo que cada temporada también define a la persona, no solo al futbolista. La segunda se ancla en el 2025 que se va, buscando ese momento en el que el fútbol puso a prueba de verdad, no desde el resultado, sino desde la paciencia, la madurez o el carácter.

Desde Perú hasta España, pasando por Lima y el exterior, Facundo Callejo, Kiko Femenía, Iván Colman, Alessandro Burlamaqui, Adrián Ascues, Carlos Grados y Christian Flores aceptaron detenerse un instante. No para hablar de goles ni de tablas, sino para pensar el oficio desde adentro, desde ese lugar donde el fútbol deja de ser solo juego y se convierte en experiencia de vida.

Porque al final, el calendario se renueva, pero las lecciones quedan. Y el 2026 no empieza únicamente con un pitazo inicial, sino con todo lo que el 2025 ya dejó marcado.

A continuación, El Comercio realizó dos preguntas a los futbolistas mencionados:

En un fútbol que siempre mira al próximo partido, ¿qué te ilusiona —y qué te exige— arrancar el 2026 sabiendo que el tiempo pasa y que cada temporada también te define como persona, no solo como jugador? Pensando en el año que se va, ¿en qué momento sentiste que el fútbol te puso a prueba de verdad, no desde el resultado, sino desde la paciencia, la madurez o el carácter?

Kiko Femenía - Getafe FC (España)

Me ilusiona arrancar el nuevo año con más ganas de mejorar y poder poner a prueba todo lo aprendido, porque cada día es una oportunidad para aprender y mejorar.

El fútbol siempre te pone a prueba, tienes que anteponerte en los momentos adversos y mirar hacia delante con ilusión de mejorar y hacer bien las cosas.

Facundo Callejo - Cusco FC

Me ilusiona seguir mejorando y seguir creciendo como profesional, pero principalmente como persona. En lo laboral puede ir bien o mal, pero como persona no podés fallar. Y eso es lo que intento, ser mejor papá, mejor hermano, mejor hijo, mejor esposo y mejor amigo.

A prueba sentí que me puso cuando me tocó estar afuera por lesión, que fueron varias fechas, pero por suerte volvimos con goles, que es lo que más me gusta.

Alessandro Burlamaqui - Alianza Lima

Me ilusiona saber que va a ser un año nuevo de retos de alegrías, de sufrimiento, pero siempre con una sonrisa y con una actitud de siempre mejorar y ser siempre una mejor versión de mí mismo.

Pensando en este año que se va, siento que el fútbol me puso a prueba en este nuevo reto en Alianza que he tomado con mucha ilusión. Estoy con ganas de que el próximo año sea mejor que este y de mejoría personal y profesional.

Iván Colman - Cusco FC

Siempre trato de mejorar como persona que en definitiva es lo que queda para la vida.

Cuando las cosas no salen como uno quiere, hay que tener mucha paciencia y resiliencia para fortalecerse y seguir adelante. Confiar en Dios y seguir trabajando. Feliz año para todos.

Adrián Ascues - Deportivo Garcilaso

Me ilusiona seguir en búsqueda de mis metas, sueños y conseguir los objetivos que uno se traza año a año en poder cumplirlos.

Creo que el fútbol te pone a prueba cada fin de semana, siempre hay momentos difíciles, momentos de alegría, pero cada fin de semana te da una oportunidad de poder conseguir algo positivo.

Carlos Grados - Deportivo Moquegua

Lo que me exige y ilusiona es saber que gracias a Dios tengo un trabajo para solventar a mi familia, y que tengo una chance más para demostrarme a nivel nacional. Cada año es diferente, haces más amistades, conoces nuevas cosas y eso es un plus.

Pienso que todo el año, irme a Tarma sin mi familia fue muy chocante para mí y esas cosas quizás el hincha no se da cuenta, solo ven los 90 minutos de juego y no el día a día. Este año me ayudó a acercarme más a Dios y valorar a mi familia.

Christian Flores - Juan Pablo II

La temporada fue muy buena para mí, pero la temporada 2026 vengo más consolidado y con ganas de clasificar a un torneo internacional.

A mí el fútbol me puso a prueba cuando salí a la U y nadie me quería y me fui a jugar a Coopsol en Segunda División. Luego trabajé mucho y ahora juego Liga 1.