En el marco de la conmemoración por los 125 años de Alianza Lima, El Comercio realizará la presentación oficial del libro conmemorativo “Íntimos y Eternos”, dedicado a uno de los clubes más importantes y representativos del fútbol peruano.

La actividad reunirá a destacados representantes de Alianza Lima, entre ellos dirigentes y figuras emblemáticas de la institución, quienes compartirán con los asistentes el significado de esta publicación, así como los principales retos y aprendizajes que implicó recopilar más de un siglo de historia, pasión y legado blanquiazul en una sola obra.

Por parte de El Comercio participará José Miguel de Ita, CMO del Grupo El Comercio, quien destacará el compromiso del diario con la preservación de la memoria deportiva del país y el trabajo editorial realizado para rendir homenaje a una institución que ha marcado la historia del fútbol peruano.

Durante la presentación también se conversará sobre los nuevos desafíos y oportunidades que afronta el club, así como sobre el agradecimiento a las generaciones de hinchas que, durante 125 años, han acompañado a Alianza Lima y han sido parte fundamental de su historia.

El libro reúne fotografías, relatos y momentos memorables que recorren el legado del club, convirtiéndose en una edición imprescindible para los seguidores blanquiazules.

Los asistentes podrán adquirir el libro en el mismo evento y también encontrarlo en el stand de El Comercio en la Feria Internacional del Libro al precio de S/ 99, e incluirá un año de suscripción digital a El Comercio.

Quienes deseen asistir a la presentación deberán inscribirse previamente a través del siguiente formulario: https://bit.ly/AlianzaLima-EC

Importante: la inscripción es gratuita, pero no incluye la entrada a la Feria Internacional del Libro (FIL). Cada asistente deberá contar con su ingreso correspondiente para acceder al recinto. Los cupos son limitados.