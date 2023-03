Cienciano se pronunció. Luego de que el último martes 28 de marzo de revelarán unas sorpresivas declaraciones de Jean Deza afirmando recibir pagos en “blanco y negro” por concepto de su sueldo, el cuadro del Cusco emitió un comunicado para desmentir lo dicho por su actual jugador y anunciar también que tomarán las medidas correspondientes.

Comunicado de Cienciano

“El Club Cienciano del Cusco informa a la opinión pública lo siguiente:

Desmentimos rotundamente las afirmaciones del futbolista, Jean Deza, difundidas en un programa de espectáculos, donde señala que el Club realiza el pago de los sueldos al plantel profesional en ‘blanco y negro’

En ese sentido y en aras de la transparencia, el Club Cienciano, niega esos dichos porque siempre respetó las normas legales y financieras del estado peruano, a través de la SUNAT, tanto en su administración, como en cada contrato de sus colaboradores.

Este hecho que busca manchar la imagen y honor de nuestra institución, será evaluado por la directiva del Club Cienciano, a fin de tomar las medidas del caso en torno al futbolista en mención”.

El comunicado de Cienciano en sus redes sociales.

¿Qué dijo Jean Deza?

En una conversación con la madre de su hijo, Jean Deza dijo que Cienciano le paga en dos fechas. Primero una que es “en negro”, cifra que el club registra ante la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y otra que es “en blanco”, supuestamente el mayor monto de su salario. Este accionar tendría como objetivo “evadir impuestos”.

“Acá cobramos en blanco y negro. El 30 te pagan el blanco, que es lo mínimo me entiendes y entre el 10 a 12, te pagan el negro, que es todo. Por evadir impuestos, el club me ha pagado lo blanco y por eso te he depositado al toque, a eso es lo que me estoy refiriendo”, dijo Jean Deza en un diálogo que fue revelado por el programa de espectáculos ‘Magaly TV La Firme’.