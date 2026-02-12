El curioso post de Pablo Ceppelini tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores frente a 2 de mayo

Por Redacción EC

Pablo Ceppelini volvió a estar en el centro de la polémica luego de la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 a manos de 2 de Mayo. El uruguayo, que ya no forma parte del cuadro blanquiazul, realizó una publicación en redes sociales la noche del 11 de febrero, apenas consumada la caída íntima, lo que generó una ola de reacciones entre los hinchas.

