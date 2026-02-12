El curioso post de Pablo Ceppelini tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores frente a 2 de mayo

Pablo Ceppelini volvió a estar en el centro de la polémica luego de la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 a manos de 2 de Mayo. El uruguayo, que ya no forma parte del cuadro blanquiazul, realizó una publicación en redes sociales la noche del 11 de febrero, apenas consumada la caída íntima, lo que generó una ola de reacciones entre los hinchas.

El mensaje, que fue interpretado por muchos como una burla hacia su exequipo, se viralizó rápidamente y provocó duras críticas de parte de los aficionados aliancistas. En cuestión de minutos, la publicación acumuló comentarios cuestionando la actitud del futbolista, recordándole su paso por Matute y el irregular rendimiento que mostró durante su etapa en el club.

Pablo Ceppelini publicó un post en las redes sociales, luego de que Alianza Lima empatará en Matute 1-1 ante 2 de Mayo por la Fase 1 de Copa Libertadores. (Imagen: Instagram Ceppelini)

Ceppelini no continuó en Alianza Lima para la temporada 2026, luego de que la institución decidiera no extender su vínculo. Su salida se dio en medio de un desgaste evidente con la hinchada, marcado por altibajos futbolísticos y episodios polémicos que tensionaron su relación con el entorno íntimo.

La reciente publicación reavivó ese malestar y volvió a poner su nombre en agenda, esta vez sin estar directamente vinculado al plantel. Mientras tanto, Alianza Lima deberá reponerse rápidamente del golpe continental y enfocarse en sus próximos retos deportivos tras la temprana eliminación.