Desde este lunes volvemos con el Doctor DT, sección de este Diario donde responderemos preguntas históricas y estadísticas del deporte peruano e internacional. ¿Imaginas un torneo como la Copa del Rey o Copa FA en el que equipos de la Copa Perú dejen fuera a Sport Boys, FBC Melgar o Ayacucho FC? En realidad no es necesario imaginarlo: sucedió en la temporada 2011. Aquel año, nuestro fútbol tuvo al Torneo Intermedio (o Copa del Inca) como único campeonato en que se enfrentaron cuadros de la Primera División, Segunda y la -siempre polémica- Copa Perú. Nunca antes y después sucedió un caso similar en el Perú.

En los dieciseisavos de final de aquel torneo, ocho conjuntos de la Copa Perú eliminaron a sus pares en la máxima categoría. Atlético Grau de Piura, Deportivo Municipal, José Maria Arguedas de Andahuaylas, Real Garcilaso del Cusco, Sporting Pizarro de Tumbes, Sportivo Huracán de Arequipa, Unión Huaral y UTC dejaron fuera al Alianza Atlético, Sport Boys, Inti Gas, Cienciano, Unión Comercio, FBC Melgar, CNI y León de Huánuco, respectivamente.

Es decir, casi una decena de equipos amateurs, de un equivalente a Tercera División, dejaron en el camino a conjuntos de Primera. A esto podemos agregar que, en esa misma ronda, la ‘U’ y Alianza Lima quedaron fuera a manos de Sport Áncash y José Gálvez, ambos de la Segunda. Ambos llegaron a la final del Torneo Intermedio. Los ‘compadres’ decidieron presentarse con juveniles y no con sus habituales titulares. En el 2012 se iba a volver a realizar, pero se suspendió a puertas de su inicio. Nunca más volvió a plantearse su retorno.

En el 2019 se jugó la edición inaugural de la Copa Bicentenario. A diferencia del Intermedio 2011 (dijeron presente cinco equipos de Segunda División y once de la Copa Perú), este torneo se limitó a todos los conjuntos de la Liga 1 y Liga 2, sin considerar siquiera a uno del ´fútbol macho’. Las diferencias entre el profesionalismo y amateurismo son más evidentes en estas épocas, además que aún se rechaza que su campeón ascienda directamente a Primera.

José Gálvez FBC fue campeón de la Copa Inca superando por 7-3 en el marcador global a Sport Áncash. (Foto: George Vergaray / La Industria)

- EL PRESENTE -

Por más que la Federación Peruana de Fútbol anunció que la Copa Inca se jugará en cada año de Copa América, esto no sucedió ni en 2015, 2016 y 2019, temporada en la que empezó a disputarse la Copa Bicentenario. En las propias memorias de la FPF de 2011, no se menciona nada del Torneo Intermedio, confirmando que ni en la Videna se habría tomado una atención necesaria, como pasó con los aficionados, más atentos a lo que hacía la selección en el torneo sudamericano.

Cabe recordar que en 2009, Manuel Burga, según se lee la Resolución 008-FPF-2009, había decidido que la Copa Perú sea una Tercera División a partir de 2011, y que su campeón subiría a la segunda categoría. Como muchas de sus propuestas durante su mandato, este documento quedó en nada. Una década después, el ganador de ese campeonato sube directo a la división de honor.

Pese a que el actual presidente de la FPF, Agustín Lozano, fue una persona muy involucrada a la Copa Perú, desde sus cargos en el fútbol de Lambayeque, estos equipos no forman parte de la Bicentenario. Es más, en 2020 no se disputó el torneo por la situación mundial y fue acusado de no tomarle la importancia del caso. Quizás, si le mirara con otros ojos, se fuerce su profesionalismo.

Es más, en lo que se conoce de las Bases de la Copa Perú 2021, el artículo 7 menciona sobre la suscripción de un contrato laboral, a diferencia del contrato de trabajo deportivo como se leía hasta el año pasado. Este sería el primer paso para que deje su estatus de amateur, clave en la actualidad para recibir luz verde y así adecuarse a las medidas sanitarias.

Uno de los últimos intentos de convertir a la Copa Perú en la Tercera División peruana, ocurrió hace dos años, cuando Daniel Ahmed, como jefe de la Unidad Técnica de Menores, le entregó un plan de “profesionalización del fútbol peruano” a la directiva de la FPF. Ni Edwin Oviedo, ni Agustín Lozano tomaron con seriedad esta propuesta.

Desde hace algunos meses, el rumor de una creación de la ‘Liga 3′, en la que solo quedaría una vía para subir a Primera y no dos como sucede en los últimos años, ha tomado fuerza. Eso sí, este argumento no especifica formato, participantes ni nada por el estilo. Nadie en la FPF habló al respecto. En base a que este 2021 habrán entre dos y tres descensos, y en la Liga 2 se anunciaron uno o un par de ascensos, se deduce que el campeón de la Copa Perú aún tiene un cupo para la Liga 1 de 2022.

Agustín Lozano en una entrevista a la edición Chiclayo de El Comercio en 2012. (Foto: Archivo El Comercio)

- LAS SORPRESAS -

Son dos los torneos en que participaron equipos de tres o dos divisiones de nuestro balompié por un título: el Torneo Intermedio 2011 (Copa Inca) y la Copa Bicentenario 2019. Como mencionamos al inicio de esta nota, nueve representantes de la Copa Perú dejaron fuera a los de Primera hace casi una década. Hasta la fecha, dos equipos de esas categorías no volvieron a enfrentarse en un partido oficial por torneos peruanos.

En ese mismo torneo, tres de Segunda lo hicieron en dieciseisavos de final (Alianza Unicachi a Cobresol, José Gálvez a Alianza Lima y Sport Áncash a Universitario), uno en octavos (Alianza Unicachi a Juan Aurich) y dos en semifinales (José Gálvez a Sporting Cristal y Sport Áncash a Sport Huancayo). En una final con dos equipos de la hoy llamada Liga 2, el elenco de Chimbote se quedó con el título. Eso sí, su premio apenas fue las gracias por participar.

La Copa Bicentenario 2019 contó con 18 equipos de Primera División y doce de Segunda, repartidos en ocho grupos. Solo cuatro del ascenso la superaron: Atlético Grau de Piura, Deportivo Coopsol, Los Caimanes y Sport Loreto). Ya en octavos, Grau dejó fuera a UTC y Coopsol a San Martín, que de coincidencia, le había vendido la categoría para su fundación en 2004.

En cuartos de final, Sporting Cristal y la ‘U’ quedaron fuera ante Grau y Coopsol, respectivamente. La escuadra piurana llegó a la final, dando la vuelta olímpica al derrotar a Sport Huancayo, también de la Liga 1. La Copa Bicentenario de 2020 no se jugó por la pandemia del COVID-19. Organizarla le hubiera quitado varias días al torneo local, que contó con un acelerado calendario desde su reinicio.

En 1970 se jugó la Copa Presidente de la República, con 16 equipos, 13 de la Primera División y 3 de la Copa Perú. Se repartieron en cuatro grupos de igual número de equipos, en donde los dos primeros avanzaban a cuartos de final. Deportivo Garcilaso del Cusco y FBC Melgar de Arequipa, en ese entonces en el ascenso, avanzaron de ronda, incluso el cuadro ‘Dominó’ llegó hasta la final. La ‘U’ fue campeón de este torneo.

