Una imagen que quizás sorprendió a algunos y a otros no tanto. Luego de que sonara el pitazo final del partido entre Sporting Cristal vs. The Strongest por la Copa Libertadores, Tiago Nunes y Yoshimar Yotún se unieron en un emotivo abrazo que sirvió para ponerle fin a las especulaciones de una posible mala relación.

Los celestes consiguieron su primera victoria en la competición internacional y revivieron en el Grupo D, donde aún tienen chances de pelear una posible clasificación a octavos de final. Estos tres puntos fueron de vital importancia para los jugadores, comando técnico, directiva e hinchada, que recuperaron el norte y, por momentos, la memoria futbolística.

Tema cerrado. A seguir apoyando!



Es así que las cámaras de transmisión captaron el preciso momento en que Tiago Nunes y Yoshimar Yotún se encontraron dentro del campo de juego y no dudaron en abrazarse para celebrar la victoria, para acallar las voces externas y para dejar todos los problemas atrás.

Resumen de Sporting Cristal vs. The Strongest

Este martes 2 de mayo del 2023, Sporting Cristal y The Strongest se enfrentaron por la segunda jornada del grupo D de la Copa Libertadores en el estadio Nacional. Los celestes le pusieron fin a su mala racha y consiguieron una importante victoria (1-0) gracias a un golazo de Jhilmar Lora (80′). Los pupilos de Tiago Nunes ahora son terceros en su zona y están en plena lucha.