Por Redacción EC

Tras el triunfo de Alianza Lima por 2-0 frente a Juan Pablo II, el técnico Pablo Guede no solo celebró dentro del campo, sino que también protagonizó un emotivo momento con los hinchas.

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