Tras el triunfo de Alianza Lima por 2-0 frente a Juan Pablo II, el técnico Pablo Guede no solo celebró dentro del campo, sino que también protagonizó un emotivo momento con los hinchas.

A la salida del Estadio Alejandro Villanueva, varios aficionados se acercaron al estratega argentino, quien no dudó en detenerse para saludarlos, firmar autógrafos y tomarse fotografías, demostrando cercanía con la hinchada blanquiazul.

Tras el triunfo ante Juan Pablo II, Pablo Guede DT de Alianza Lima tuvo un motivo gesto con la hinchada que se le acercaron en las afueras del Estadio Alejandro Villanueva.#AlianzaLima #ArribaAlianza pic.twitter.com/q4FmcCDrP5 — Jordy Flores (@jordyxflores) March 22, 2026

El gesto fue destacado en redes sociales, donde los seguidores valoraron la actitud del entrenador, especialmente en un contexto en el que el equipo viene consolidando su rendimiento en la temporada.

Además, la victoria, sellada con un doblete de Eryc Castillo, refuerza el buen momento del cuadro íntimo, que ahora no solo suma resultados positivos, sino también fortalece el vínculo entre el plantel y la hinchada.