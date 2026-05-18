Alianza Lima difundió un video que refleja la unión y motivación del plantel en la recta final del Torneo Apertura de la Liga 1. En las imágenes se observa a los jugadores blanquiazules alentándose mutuamente en el camerino antes del partido contra Cienciano, donde vencieron por la mínima diferencia al cuadro cusqueño.

Durante la charla, el delantero y referente de Alianza Lima, Paolo Guerrero, enfatizó la trascendencia del compromiso y pidió a sus compañeros afrontar el partido con entrega total. “Sabemos lo que nos jugamos hoy, es una final. Es un partido que nos puede dar el título”, expresó.

Paolo Guerrero destacó la victoria de Alianza Lima en el Cusco. (Foto: Alianza Lima)

El atacante también resaltó la dificultad del encuentro por disputarse en condición de visitante y en una ciudad de altura, aunque pidió mantener la calma y la concentración. “Así que con el corazón en la mano, porque estos partidos se ganan con el corazón, porque estamos jugando en altura y en la casa de ellos, así que mucha tranquilidad, mucha calma”, añadió.

“Salgamos a matar”

Paolo Guerrero continuó su mensaje asegurando que la presión y los nervios son parte natural del fútbol, pero insistió en que el equipo debía responder con responsabilidad y compromiso. “Nervios, presión es normal, es parte del fútbol. Salgamos a la cancha a divertirnos con mucha responsabilidad, porque cargamos en el pecho la institución más grande del Perú”, manifestó.

En uno de los momentos más emotivos del discurso, el capitán pidió sacrificio colectivo y entrega absoluta para alcanzar el campeonato. “Vamos, salgamos a matar, a correr por el compañero, a sacrificarnos el uno por el otro. Hoy nos estamos viendo en una situación donde podemos ser campeones, así que salgamos con el corazón y demostremos por qué estamos en Alianza Lima”, finalizó.

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