En la antesala de su debut en el Torneo Clausura, Universitario de Deportes realizó una visita a la Iglesia Las Nazarenas, donde el plantel compartió un momento de recogimiento junto a cientos de hinchas. La presencia del equipo despertó gran expectativa entre los asistentes, que no dejaron de alentar a sus jugadores.

El futbolista que acaparó todas las miradas fue Gianluca Lapadula. El delantero recibió una ovación apenas apareció en el recinto religioso, siendo el más aplaudido por los aficionados, quienes aprovecharon la ocasión para saludarlo y demostrarle su respaldo de cara al inicio de la segunda parte de la temporada.

Junto a Lapadula también estuvieron otros integrantes del plantel, entre ellos Álex Valera, Jairo Concha y César Inga, además del resto de jugadores y miembros del comando técnico. Todos participaron de la actividad en un ambiente de respeto y cercanía con los seguidores cremas.

Universitario de Deportes se hace presente en la Iglesia Las Nazarenas. Lapadula fue el más aplaudido por la gente. #YDaleU #IglesiaLasNazarenas #Universitario #VamosCremas pic.twitter.com/Kybruy69pa — Jordy Flores (@jordyxflores) July 14, 2026

Tras esta visita, Universitario enfocará toda su atención en su estreno en el Torneo Clausura. El vigente campeón afrontará este sábado su primer desafío frente a ADT de Tarma, con el objetivo de comenzar el certamen con una victoria y reafirmar su candidatura al título.

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