El agente Barcos: ¿Cómo hizo FC Cajamarca para fichar 5 ex Alianza y cuánto tiene que ver el ‘Pirata’ en el proyecto más allá de la cancha?

Hernán Barcos fue anunciado como nuevo refuerzo de FC Cajamarca para la temporada 2026, tras cerrar su etapa en Alianza Lima.

El proyecto Barcos

Es sabido que la intención de Hernán Barcos siempre fue quedarse en Alianza Lima. Sin embargo, a fines de noviembre se le comunicó que no iba a continuar y a partir de entonces empezó a escuchar ofertas nacionales e internacionales.

Barcos, pese a cumplir 42 años en abril de este año, es un futbolista que se mantiene en vigencia y así lo demostró con los 16 goles que anotó con Alianza Lima en la temporada pasada. Es por eso que los primeros en hacer sonar los teléfonos fueron algunos clubes de la Liga 1, entre ellos, Sport Boys y FC Cajamarca.

Hernán Barcos finaliza contrato con Alianza Lima en diciembre de 2025. (Foto: Alianza Lima)

En el caso del cuadro cajamarquino hubo tanto interés que el mismo presidente del club decidió invitar a Barcos junto a toda su familia para tener una reunión y comentarle sobre el proyecto. No se trataría únicamente de que el ‘Pirata’ sea el principal responsable de los goles en el equipo, sino que también pueda ser una figura que aporte en la asesoría y gerencia deportiva una vez que se retire del fútbol a final de temporada.

Como se sabe, Barcos inició una maestría en Gerencia Deportiva en el instituto Johan Cruyff el año pasado y parte de sus anhelos es poder desenvolverse en ese ámbito luego de colgar los chimpúnes. A diferencia de otros clubes, esto era algo que FC Cajamarca sí le ofrecía.

Sin embargo, no cabe duda de que, más allá de los planes profesionales, el aspecto económico también es un factor a tomar en cuenta y, hasta donde pudimos conocer, Barcos recibirá el mejor salario del plantel de FC Cajamarca, un club que actualmente goza de buena salud financiera.

Hernán Barcos conversando con Pablo Lavandeira (Foto referencial: Fernando Mejía).

Los exAlianza

Pero la llegada de Hernán Barcos trajo otras consecuencias. La principal es la contratación de Pablo Lavandeira, quien no solo es uno de sus amigos más cercanos, sino también un futbolista que buscaba un equipo donde pudiera tener más minutos y una mejora salarial.

Cabe recordar que Lavandeira ya conoce Cajamarca por haber vestido la camiseta de UTC y que su familia está directamente vinculada a dicha ciudad. Si bien Hernán Barcos no tuvo que ver directamente con su fichaje, su llegada y amistad con el volante uruguayo pudo influir en la decisión.

Sin embargo, no es el único exfutbolista victoriano que arribó en Cajamarca. También lo hizo Pablo Míguez, futbolista que acabó contrato con Carlos A. Mannucci y con quien Hernán Barcos compartió equipo en el 2022. Al igual que en el caso de Lavandeira, su fichaje no se trató de una intervención directa, pero el club tiene la consigna de reunir a jugadores que ya hayan tenido cierta cercanía con anterioridad.

En la misma línea del equipo bicampeón del 2022, otros dos nombres son Arley Rodríguez y Ricardo Lagos. En el caso del segundo, todavía no se ha dado una confirmación; sin embargo, se sabe que el colombiano ya tiene todo acordado para llegar al equipo.

En ambos casos se trata de futbolistas que, si bien han compartido vestuario con el ‘Pirata’, no son tan cercanos en el ámbito personal como sí podrían llegar a serlo Pablo Míguez o Pablo Lavandeira dentro del equipo. Por último, dos jóvenes ’potrillos’ se suman a la lista de interés de FC Cajamarca: Sebastián Pineau y Mauricio Arrasco. En el caso del primero, todavía continúan las conversaciones, mientras que el último ya firmó el acuerdo tras quedar libre de Alianza Lima.

El proyecto FC Cajamarca

“Cada uno de nosotros estamos acá porque queremos y por el proyecto social y humano. Todos los jugadores, profesores y la dirigencia estamos en la misma línea. FC Cajamarca es un ejemplo del fútbol peruano”, dijo en su presentación Barcos, convencido de que ha llegado a un proyecto serio.

Edisson Zavaleta, presidente del club, reiteró que el club emprende una campaña 2026 con muchas expectativas y que no se centra solo en participar a nivel Liga 1: “Estamos armando un Centro de Alto Rendimiento (CAR) y creando un estadio que está al 80%. Estamos a puntos de cerrar un expediente técnico. Aún no está definido el nombre. Hay arquitectura, soy ingeniero civil de profesión”, aseguró.

De ahí que Barcos sea la piedra angular del proyecto. A puertas de retirarse y con experiencia y estudios, la idea es que termine el año liderando el plan desde la gestión. Para empezar, por nombres, su primera nota parece aprobatoria.

