En Andahuaylas, a casi tres mil metros de altura, donde el aire escasea y las piernas pesan más de lo habitual, Los Chankas han encontrado una ventaja que hoy se traduce en resultados y protagonismo. El 3-2 sobre Sporting Cristal del último fin de semana no solo significó una nueva muestra de carácter, sino también la confirmación de un arranque histórico: líderes del Torneo Apertura junto a Alianza Lima, ambos con 20 puntos, tras ocho jornadas.

En un campeonato que suele inclinarse hacia los equipos tradicionales (Universitario es el actual tricampeón y antes Alianza Lima había logrado un bicampeonato), el cuadro apurimeño ha irrumpido con una propuesta sólida, sostenida en un factor que marca diferencias: la altura.

Jugar a 2926 metros sobre el nivel del mar no es un detalle menor. En ese escenario, Los Chankas han hecho de su estadio un fortín difícil de vulnerar, donde rivales acostumbrados al llano ven reducidas sus virtudes. No es casualidad que este año hayan derrotado con autoridad a Universitario (3-1) y a Cristal (3-2), resultados que ya habían conseguido en la temporada pasada. De hecho, en sus últimos diez partidos como local, apenas registran una derrota: el 2-1 ante Alianza Lima en el Clausura 2025. El resto han sido triunfos que explican por qué Andahuaylas se ha convertido en una plaza incómoda para cualquiera.

La temporada 2026 de Los Chankas:

3-2 Sporting Cristal Local 3-2 Juan Pablo II Visita 3-1 Universitario Local 2-1 Melgar Visita 3-2 Huancayo Local 1-1 Comerciantes Visita 1-0 Alianza Atlético Local 1-1 Sport Boys Visita

🔥RESUMEN DEL TRIUNFO DE CHANKAS



Con goles de Franco Torres, Abdiel Ayarza y Marlon Torres, el equipo de Andahuaylas sorprendió al tricampeón y trepó al primer lugar de la tabla. Williams Riveros puso el 1-1 transitorio.



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“El objetivo principal es una copa internacional pero recién arranca el torneo y venimos haciendo las cosas bien, eso no tiene que sacar la vista del objetivo, que lo tenemos bien claro. Hay equipos grandes que tienen diferentes inversiones y les tenemos bastante respeto pero nosotros hacemos nuestro trabajo con humildad para cumplir el objetivo de una copa internacional pero vamos a ir viendo paso a paso. Nos encontramos primeros pero tenemos los pies sobre la tierra”, señaló Franco Torres, argentino que llegó al club el año pasado.

Sin embargo, reducir el éxito únicamente a la altura sería simplificar un proceso que viene en crecimiento desde hace varios años. El club, que nació como Cultural Santa Rosa en Copa Perú, fue invitado a la Liga 2 en 2016 y recién en 2021 adoptó el nombre de Los Chankas. Dos años después, en 2023, consiguió el ascenso a la máxima categoría tras finalizar segundo.

Desde entonces, el aprendizaje ha sido constante. En 2024, su primera temporada en Liga 1, sumaron tres victorias y cinco derrotas en el arranque; en 2025, apenas lograron un triunfo en ocho fechas. Hoy, el panorama es completamente distinto: seis victorias y dos empates que lo colocan en la cima.

En esa evolución hay un componente clave: la consolidación de una idea de juego. Bajo la dirección de Walter Paolella, el equipo ha adoptado un sistema 4-2-3-1 que prioriza el orden defensivo sin renunciar a la agresividad en ataque. La propuesta se potencia en altura, donde la intensidad y el ritmo sostenido suelen marcar diferencias. Los Chankas no solo corren más: corren mejor. Saben cuándo acelerar y cuándo pausar, aprovechando el desgaste del rival que, en muchos casos, no logra adaptarse a las condiciones.

Así es el estadio Los Chankas en Andahuaylas. (Foto: Liga 1 Te Apuesto)

La altura, un factor fundamental

Alfredo Ramúa, con experiencia en equipos de altura, ofrece una mirada equilibrada. “La altura es un factor que siempre suma para los equipos que están acostumbrados a jugar ahí, más que nada por la adaptación y el conocimiento del ritmo del partido. Pero hoy todo está mucho más parejo, porque los equipos se preparan mejor cuando les toca ir a la altura”, explicó. Para el volante ofensivo, el contexto ayuda, pero no define: “Creo que ayuda, pero no te asegura nada, al final termina pasando más por el funcionamiento y el momento de cada equipo”.

Esa precisión permite entender por qué Los Chankas han dado un salto competitivo. La altura es una herramienta, pero el equipo ha sabido complementarla con funcionamiento y regularidad. “Creo que hoy en día equipos como Los Chankas o Cusco FC vienen haciendo las cosas muy bien y han crecido muchísimo. A veces el campeonato se define por detalles muy chicos. Quizás pasa por sostener un poco más la regularidad a lo largo de todo el torneo, sobre todo cuando toca jugar fuera de casa, y también por esos momentos clave donde la experiencia suma”, añadió Ramúa. El desafío, entonces, no está solo en Andahuaylas, sino en replicar ese rendimiento lejos de casa. Este año tampoco han perdido de visita: dos victorias y dos empates.

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Los Chankas se impusieron en Andahuaylas 3-2 frente a Sporting Cristal por la fecha 8 del Torneo Apertura



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Dentro de ese funcionamiento colectivo, hay nombres que destacan. Uno de ellos es Adrián Quiroz, volante que atraviesa el mejor momento de su carrera. Formado en Cantolao y con paso por Universitario, el mediocampista ha encontrado en Los Chankas el escenario ideal para consolidarse. Su rendimiento no ha pasado desapercibido: Mano Menezes lo convocó recientemente a la selección peruana, un reconocimiento que refleja el crecimiento del jugador y, por extensión, del equipo.

Pero más allá de los nombres propios, lo que distingue a Los Chankas es su identidad. En un torneo donde la irregularidad suele ser la norma, el cuadro apurimeño ha construido una base competitiva que le permite sostener resultados. La altura potencia sus virtudes, pero no las reemplaza. Hay orden táctico, compromiso colectivo y una convicción que se traduce en cada presentación. En Andahuaylas, el equipo se siente fuerte; fuera de ella, empieza a demostrar que puede competir.

LO QUE FALTA Fixture de Los Chankas en el Torneo Apertura vs. FC Cajamarca - visita vs. Cienciano - local vs. Atlético Grau - local vs. ADT - visita vs. Garcilaso - local vs. Cusco FC - visita vs. Moquegua - local vs. Alianza Lima - visita vs. UTC - local

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