Por Marco Quilca León

En Andahuaylas, a casi tres mil metros de altura, donde el aire escasea y las piernas pesan más de lo habitual, Los Chankas han encontrado una ventaja que hoy se traduce en resultados y protagonismo. El 3-2 sobre Sporting Cristal del último fin de semana no solo significó una nueva muestra de carácter, sino también la confirmación de un arranque histórico: líderes del Torneo Apertura junto a Alianza Lima, ambos con 20 puntos, tras ocho jornadas.

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